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В Таиланде россиянина задержали за просроченную визу
В Таиланде россиянина задержали за просроченную визу - РИА Новости, 13.08.2024
В Таиланде россиянина задержали за просроченную визу
Полиция Таиланда задержала на острове Пханган в провинции Сураттхани россиянина, имеющего также паспорт Канады, за просроченную визу, после окончания срока... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T16:00
2024-08-13T16:00
2024-08-13T16:00
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МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Полиция Таиланда задержала на острове Пханган в провинции Сураттхани россиянина, имеющего также паспорт Канады, за просроченную визу, после окончания срока действия которой мужчина незаконно находился в стране более четырех лет, сообщили РИА Новости во вторник в посольстве России в Таиланде. "Задержанный иммиграционными властями 56-летний россиянин будет этапирован в Бангкок и помещен в центр временного содержания иммиграционной полиции для дальнейшей депортации в страну гражданства", - сообщили агентству российские дипломаты, отметив, что задержанный въезжал в страну с российским паспортом. Газета Bangkok Post сообщает во вторник, что россиянина задержали после жалоб местных жителей о том, что он занимался попрошайничеством, выпрашивая еду. Полицейские нашли мужчину в понедельник спящим на улице перед входом в один из магазинов, расположенных на острове Пханган, говорится в сообщении. Полицейские установили, что у мужчины был и канадский паспорт, хотя для въезда в страну он использовал российские документы. Его виза была просрочена на 1599 дней, сообщает издание. По таиландскому иммиграционному законодательству мужчине помимо депортации грозит штраф в размере 20 тысяч таиландских бат (около 569 долларов) и запрет на въезд в Таиланд на пять лет.
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таиланд, канада, россия, в мире, происшествия
Таиланд, Канада, Россия, В мире, Происшествия
В Таиланде россиянина задержали за просроченную визу
Полиция Таиланда задержала россиянина с канадским паспортом за просроченную визу
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Полиция Таиланда задержала на острове Пханган в провинции Сураттхани россиянина, имеющего также паспорт Канады, за просроченную визу, после окончания срока действия которой мужчина незаконно находился в стране более четырех лет, сообщили РИА Новости во вторник в посольстве России в Таиланде.
"Задержанный иммиграционными властями 56-летний россиянин будет этапирован в Бангкок
и помещен в центр временного содержания иммиграционной полиции для дальнейшей депортации в страну гражданства", - сообщили агентству российские дипломаты, отметив, что задержанный въезжал в страну с российским паспортом.
Газета Bangkok Post сообщает во вторник, что россиянина задержали после жалоб местных жителей о том, что он занимался попрошайничеством, выпрашивая еду.
Полицейские нашли мужчину в понедельник спящим на улице перед входом в один из магазинов, расположенных на острове Пханган, говорится в сообщении.
Полицейские установили, что у мужчины был и канадский паспорт, хотя для въезда в страну он использовал российские документы. Его виза была просрочена на 1599 дней, сообщает издание.
По таиландскому иммиграционному законодательству мужчине помимо депортации грозит штраф в размере 20 тысяч таиландских бат (около 569 долларов) и запрет на въезд в Таиланд на пять лет.