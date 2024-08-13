https://ria.ru/20240813/tailand-1965962984.html

В Таиланде россиянина задержали за просроченную визу

В Таиланде россиянина задержали за просроченную визу - РИА Новости, 13.08.2024

В Таиланде россиянина задержали за просроченную визу

Полиция Таиланда задержала на острове Пханган в провинции Сураттхани россиянина, имеющего также паспорт Канады, за просроченную визу, после окончания срока... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T16:00

2024-08-13T16:00

2024-08-13T16:00

таиланд

канада

россия

в мире

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931152089_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ec726c2d092d367231dd81849248f5bc.jpg

МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Полиция Таиланда задержала на острове Пханган в провинции Сураттхани россиянина, имеющего также паспорт Канады, за просроченную визу, после окончания срока действия которой мужчина незаконно находился в стране более четырех лет, сообщили РИА Новости во вторник в посольстве России в Таиланде. "Задержанный иммиграционными властями 56-летний россиянин будет этапирован в Бангкок и помещен в центр временного содержания иммиграционной полиции для дальнейшей депортации в страну гражданства", - сообщили агентству российские дипломаты, отметив, что задержанный въезжал в страну с российским паспортом. Газета Bangkok Post сообщает во вторник, что россиянина задержали после жалоб местных жителей о том, что он занимался попрошайничеством, выпрашивая еду. Полицейские нашли мужчину в понедельник спящим на улице перед входом в один из магазинов, расположенных на острове Пханган, говорится в сообщении. Полицейские установили, что у мужчины был и канадский паспорт, хотя для въезда в страну он использовал российские документы. Его виза была просрочена на 1599 дней, сообщает издание. По таиландскому иммиграционному законодательству мужчине помимо депортации грозит штраф в размере 20 тысяч таиландских бат (около 569 долларов) и запрет на въезд в Таиланд на пять лет.

https://ria.ru/20240802/zambija-1963591586.html

https://ria.ru/20230515/sanktsii-1871879980.html

таиланд

канада

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

таиланд, канада, россия, в мире, происшествия