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Уборка сахарной свеклы началась в Липецкой области раньше срока - РИА Новости, 13.08.2024
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Липецкая область
 
11:59 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/svekla-1965887469.html
Уборка сахарной свеклы началась в Липецкой области раньше срока
Уборка сахарной свеклы началась в Липецкой области раньше срока - РИА Новости, 13.08.2024
Уборка сахарной свеклы началась в Липецкой области раньше срока
В шести районах и округах Липецкой области приступили к уборке сахарной свеклы, сбор урожая начался раньше срока, в этом году свекловодам предстоит убрать почти РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T11:59
2024-08-13T11:59
липецкая область
игорь артамонов
сахарная свекла
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ЛИПЕЦК, 13 авг - РИА Новости. В шести районах и округах Липецкой области приступили к уборке сахарной свеклы, сбор урожая начался раньше срока, в этом году свекловодам предстоит убрать почти на 7 тысяч гектаров больше, чем в прошлом, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Как отметил губернатор, уборка сахарной свеклы в Липецкой области началась на несколько недель раньше срока, этому способствовали погодные условия весной. Свекловодам предстоит убрать 115,7 тысячи гектаров, что почти на 7 тысяч гектаров больше, чем в прошлом году. Валовый сбор тогда составил 5 миллионов 844 тысячи тонн. По словам Артамонова, в этом сезоне свекловоды также ожидают хороший урожай. Они отмечают высокую урожайность для начала уборки – около 400 центнеров с гектара. С каждым днем корнеплоды прибавляют в весе. С полей свеклу отгружают сразу на Грязинский и Лебедянский сахарные заводы. К запуску производства готовятся остальные предприятия. "Мы входим в тройку регионов в стране по производству сахара. Его вырабатывают шесть заводов", – уточнил губернатор. Он также добавил, что для Липецкой области сахарная свекла является стратегической культурой.
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игорь артамонов, сахарная свекла
Липецкая область, Игорь Артамонов, сахарная свекла

Уборка сахарной свеклы началась в Липецкой области раньше срока

© РИА Новости / Леся Полякова | Перейти в медиабанкУборка сахарной свеклы
Уборка сахарной свеклы - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости / Леся Полякова
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Уборка сахарной свеклы
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ЛИПЕЦК, 13 авг - РИА Новости. В шести районах и округах Липецкой области приступили к уборке сахарной свеклы, сбор урожая начался раньше срока, в этом году свекловодам предстоит убрать почти на 7 тысяч гектаров больше, чем в прошлом, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Как отметил губернатор, уборка сахарной свеклы в Липецкой области началась на несколько недель раньше срока, этому способствовали погодные условия весной. Свекловодам предстоит убрать 115,7 тысячи гектаров, что почти на 7 тысяч гектаров больше, чем в прошлом году. Валовый сбор тогда составил 5 миллионов 844 тысячи тонн.
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По словам Артамонова, в этом сезоне свекловоды также ожидают хороший урожай. Они отмечают высокую урожайность для начала уборки – около 400 центнеров с гектара. С каждым днем корнеплоды прибавляют в весе.
С полей свеклу отгружают сразу на Грязинский и Лебедянский сахарные заводы. К запуску производства готовятся остальные предприятия.
"Мы входим в тройку регионов в стране по производству сахара. Его вырабатывают шесть заводов", – уточнил губернатор.
Он также добавил, что для Липецкой области сахарная свекла является стратегической культурой.
 
Липецкая областьИгорь Артамоновсахарная свекла
 
 
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