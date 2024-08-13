https://ria.ru/20240813/svekla-1965887469.html

Уборка сахарной свеклы началась в Липецкой области раньше срока

Уборка сахарной свеклы началась в Липецкой области раньше срока - РИА Новости, 13.08.2024

Уборка сахарной свеклы началась в Липецкой области раньше срока

В шести районах и округах Липецкой области приступили к уборке сахарной свеклы, сбор урожая начался раньше срока, в этом году свекловодам предстоит убрать почти РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T11:59

2024-08-13T11:59

2024-08-13T11:59

липецкая область

игорь артамонов

сахарная свекла

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ЛИПЕЦК, 13 авг - РИА Новости. В шести районах и округах Липецкой области приступили к уборке сахарной свеклы, сбор урожая начался раньше срока, в этом году свекловодам предстоит убрать почти на 7 тысяч гектаров больше, чем в прошлом, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Как отметил губернатор, уборка сахарной свеклы в Липецкой области началась на несколько недель раньше срока, этому способствовали погодные условия весной. Свекловодам предстоит убрать 115,7 тысячи гектаров, что почти на 7 тысяч гектаров больше, чем в прошлом году. Валовый сбор тогда составил 5 миллионов 844 тысячи тонн. По словам Артамонова, в этом сезоне свекловоды также ожидают хороший урожай. Они отмечают высокую урожайность для начала уборки – около 400 центнеров с гектара. С каждым днем корнеплоды прибавляют в весе. С полей свеклу отгружают сразу на Грязинский и Лебедянский сахарные заводы. К запуску производства готовятся остальные предприятия. "Мы входим в тройку регионов в стране по производству сахара. Его вырабатывают шесть заводов", – уточнил губернатор. Он также добавил, что для Липецкой области сахарная свекла является стратегической культурой.

https://ria.ru/20240729/moschnosti-1962731863.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, сахарная свекла