https://ria.ru/20240813/svekla-1965887469.html
Уборка сахарной свеклы началась в Липецкой области раньше срока
Уборка сахарной свеклы началась в Липецкой области раньше срока - РИА Новости, 13.08.2024
Уборка сахарной свеклы началась в Липецкой области раньше срока
В шести районах и округах Липецкой области приступили к уборке сахарной свеклы, сбор урожая начался раньше срока, в этом году свекловодам предстоит убрать почти РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T11:59
2024-08-13T11:59
2024-08-13T11:59
липецкая область
игорь артамонов
сахарная свекла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150034/28/1500342823_0:246:2727:1780_1920x0_80_0_0_b7f9bbf7dd022073cfe06893c5634b5d.jpg
ЛИПЕЦК, 13 авг - РИА Новости. В шести районах и округах Липецкой области приступили к уборке сахарной свеклы, сбор урожая начался раньше срока, в этом году свекловодам предстоит убрать почти на 7 тысяч гектаров больше, чем в прошлом, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Как отметил губернатор, уборка сахарной свеклы в Липецкой области началась на несколько недель раньше срока, этому способствовали погодные условия весной. Свекловодам предстоит убрать 115,7 тысячи гектаров, что почти на 7 тысяч гектаров больше, чем в прошлом году. Валовый сбор тогда составил 5 миллионов 844 тысячи тонн. По словам Артамонова, в этом сезоне свекловоды также ожидают хороший урожай. Они отмечают высокую урожайность для начала уборки – около 400 центнеров с гектара. С каждым днем корнеплоды прибавляют в весе. С полей свеклу отгружают сразу на Грязинский и Лебедянский сахарные заводы. К запуску производства готовятся остальные предприятия. "Мы входим в тройку регионов в стране по производству сахара. Его вырабатывают шесть заводов", – уточнил губернатор. Он также добавил, что для Липецкой области сахарная свекла является стратегической культурой.
https://ria.ru/20240729/moschnosti-1962731863.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150034/28/1500342823_14:0:2714:2025_1920x0_80_0_0_30986c97ba6b7a559808848470d32c8b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, сахарная свекла
Липецкая область, Игорь Артамонов, сахарная свекла
ЛИПЕЦК, 13 авг - РИА Новости. В шести районах и округах Липецкой области приступили к уборке сахарной свеклы, сбор урожая начался раньше срока, в этом году свекловодам предстоит убрать почти на 7 тысяч гектаров больше, чем в прошлом, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Как отметил губернатор, уборка сахарной свеклы в Липецкой области началась на несколько недель раньше срока, этому способствовали погодные условия весной. Свекловодам предстоит убрать 115,7 тысячи гектаров, что почти на 7 тысяч гектаров больше, чем в прошлом году. Валовый сбор тогда составил 5 миллионов 844 тысячи тонн.
По словам Артамонова, в этом сезоне свекловоды также ожидают хороший урожай. Они отмечают высокую урожайность для начала уборки – около 400 центнеров с гектара. С каждым днем корнеплоды прибавляют в весе.
С полей свеклу отгружают сразу на Грязинский и Лебедянский сахарные заводы. К запуску производства готовятся остальные предприятия.
"Мы входим в тройку регионов в стране по производству сахара. Его вырабатывают шесть заводов", – уточнил губернатор.
Он также добавил, что для Липецкой области сахарная свекла
является стратегической культурой.