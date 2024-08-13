https://ria.ru/20240813/sumy-1965840467.html
Украинские СМИ сообщили о повторном взрыве в Сумах
Украинские СМИ сообщили о повторном взрыве в Сумах - РИА Новости, 13.08.2024
Украинские СМИ сообщили о повторном взрыве в Сумах
Повторный взрыв прогремел в украинском городе Сумы на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T06:50
2024-08-13T06:50
2024-08-13T06:50
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Повторный взрыв прогремел в украинском городе Сумы на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". Ранее телеканал "Общественное" сообщал о взрыве в Сумах. "В Сумах снова был слышен звук взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Сумской области звучит уже десятый час, она объявлена с 21.36 мск понедельника. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240812/spetsoperatsiya-1965807538.html
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в мире, россия, сумы, сумская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Сумы, Сумская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о повторном взрыве в Сумах
"Общественное": в Сумах прогремел новый взрыв, объявлена воздушная тревога