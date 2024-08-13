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Власти Курской области сообщили о пресечении прорыва ВСУ на фронте - РИА Новости, 13.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:41 13.08.2024 (обновлено: 21:52 13.08.2024)
https://ria.ru/20240813/sudzha-1966023099.html
Власти Курской области сообщили о пресечении прорыва ВСУ на фронте
Власти Курской области сообщили о пресечении прорыва ВСУ на фронте - РИА Новости, 13.08.2024
Власти Курской области сообщили о пресечении прорыва ВСУ на фронте
ВСУ пытаются прорваться в некоторых районах Курской области, но российские военные успешно их заблокировали, сообщил доверенное лицо врио губернатора Курской... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T19:41
2024-08-13T21:52
россия
суджа
курская область
специальная военная операция на украине
алексей кондратьев
вооруженные силы украины
валерий герасимов
владимир путин
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. ВСУ пытаются прорваться в некоторых районах Курской области, но российские военные успешно их заблокировали, сообщил доверенное лицо врио губернатора Курской области, гвардии полковник, участник спецоперации Алексей Кондратьев в эфире телеканала "Россия 1"."Обстановка остается сложной, как говорят военные, напряженной, но контролируемой и управляемой. Враг вклинился в нашу территорию на глубину до 12 километров, по фронту до 40 километров, но нужно отметить, что сплошной линии фронта нет. Идет попытка прорваться на отдельных участках, но наши вооруженные силы, пограничники, подразделения Федеральной службы безопасности успешно заблокировали противника", — рассказал он.Что касается ситуации в Судже, то, по его словам, в городе действуют как российские подразделения, так и ВСУ."Но &lt;...&gt; на здании администрации развивается российский триколор. Это нужно подчеркнуть. Суджа наша", — отметил полковник.Армия ведет успешные боевые действия в разных районах и продолжает уничтожать проникшие мобильные группы украинских боевиков, которые Кондратьев призвал не называть ДРГ."На сегодняшний день есть четкое понимание, что мы удерживаем линию фронта", — подытожил он.Нападение на Курскую областьУтром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. По последним данным Минобороны, с начала боевых действий на этом направлении противник потерял более двух тысяч военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер.Как заявил Владимир Путин, своей атакой киевский режим пытается улучшить переговорные позиции в будущем, остановить наступление российских войск по полному освобождению территории ДНР, ЛНР и Новороссии, а также дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в стране. Тем не менее украинские боевики получат достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, отметил глава государства.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. СК возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах.
https://ria.ru/20240813/kurskaya-1965893687.html
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россия, суджа, курская область, алексей кондратьев, вооруженные силы украины, валерий герасимов, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), безопасность
Россия, Суджа, Курская область, Специальная военная операция на Украине, Алексей Кондратьев, Вооруженные силы Украины, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Следственный комитет России (СК РФ), Безопасность
Власти Курской области сообщили о пресечении прорыва ВСУ на фронте

Гвардии полковник Кондратьев: ВСУ успешно заблокированы в Курской области

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкВертолет Ка-52 наносит удары по силам ВСУ в Курской области
Вертолет Ка-52 наносит удары по силам ВСУ в Курской области - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Вертолет Ка-52 наносит удары по силам ВСУ в Курской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. ВСУ пытаются прорваться в некоторых районах Курской области, но российские военные успешно их заблокировали, сообщил доверенное лицо врио губернатора Курской области, гвардии полковник, участник спецоперации Алексей Кондратьев в эфире телеканала "Россия 1".
"Обстановка остается сложной, как говорят военные, напряженной, но контролируемой и управляемой. Враг вклинился в нашу территорию на глубину до 12 километров, по фронту до 40 километров, но нужно отметить, что сплошной линии фронта нет. Идет попытка прорваться на отдельных участках, но наши вооруженные силы, пограничники, подразделения Федеральной службы безопасности успешно заблокировали противника", — рассказал он.
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Что касается ситуации в Судже, то, по его словам, в городе действуют как российские подразделения, так и ВСУ.
«
"Но <...> на здании администрации развивается российский триколор. Это нужно подчеркнуть. Суджа наша", — отметил полковник.
Армия ведет успешные боевые действия в разных районах и продолжает уничтожать проникшие мобильные группы украинских боевиков, которые Кондратьев призвал не называть ДРГ.
"На сегодняшний день есть четкое понимание, что мы удерживаем линию фронта", — подытожил он.
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Утром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. По последним данным Минобороны, с начала боевых действий на этом направлении противник потерял более двух тысяч военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер.
Как заявил Владимир Путин, своей атакой киевский режим пытается улучшить переговорные позиции в будущем, остановить наступление российских войск по полному освобождению территории ДНР, ЛНР и Новороссии, а также дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в стране. Тем не менее украинские боевики получат достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, отметил глава государства.
В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. СК возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСуджаКурская областьАлексей КондратьевВооруженные силы УкраиныВалерий ГерасимовВладимир ПутинСледственный комитет России (СК РФ)Безопасность
 
 
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