https://ria.ru/20240813/sudostroenie-1965982597.html

Управление по морской политике займется вопросами судостроения

Управление по морской политике займется вопросами судостроения - РИА Новости, 13.08.2024

Управление по морской политике займется вопросами судостроения

Управление президента РФ по национальной морской политике займется вопросами судостроения, следует из положения об Управлении президента РФ по вопросам... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T17:05

2024-08-13T17:05

2024-08-13T17:05

россия

владимир путин

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945821141_0:66:3072:1794_1920x0_80_0_0_4e04dbdb2b5123385a06fdb9b5092163.jpg

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Управление президента РФ по национальной морской политике займется вопросами судостроения, следует из положения об Управлении президента РФ по вопросам национальной морской политики. Утверждающий положение указ президента России Владимира Путина размещен на сайте официального опубликования правовой информации. "Основными функциями Управления являются:... подготовка и представление президенту РФ и руководителю администрации президента РФ материалов по вопросам, касающимся:... состояния и перспектив развития морского потенциала РФ и судостроения", - говорится в документе.

https://ria.ru/20240724/korabli-1961715962.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, экономика