https://ria.ru/20240813/sudostroenie-1965982597.html
Управление по морской политике займется вопросами судостроения
Управление по морской политике займется вопросами судостроения - РИА Новости, 13.08.2024
Управление по морской политике займется вопросами судостроения
Управление президента РФ по национальной морской политике займется вопросами судостроения, следует из положения об Управлении президента РФ по вопросам... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T17:05
2024-08-13T17:05
2024-08-13T17:05
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Управление президента РФ по национальной морской политике займется вопросами судостроения, следует из положения об Управлении президента РФ по вопросам национальной морской политики. Утверждающий положение указ президента России Владимира Путина размещен на сайте официального опубликования правовой информации. "Основными функциями Управления являются:... подготовка и представление президенту РФ и руководителю администрации президента РФ материалов по вопросам, касающимся:... состояния и перспектив развития морского потенциала РФ и судостроения", - говорится в документе.
https://ria.ru/20240724/korabli-1961715962.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, экономика
Россия, Владимир Путин, Экономика
Управление по морской политике займется вопросами судостроения
Управление по морской политике займется развитием морского потенциала России
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Управление президента РФ по национальной морской политике займется вопросами судостроения, следует из положения об Управлении президента РФ по вопросам национальной морской политики.
Утверждающий положение указ президента России Владимира Путина размещен на сайте официального опубликования правовой информации.
"Основными функциями Управления являются:... подготовка и представление президенту РФ и руководителю администрации президента РФ материалов по вопросам, касающимся:... состояния и перспектив развития морского потенциала РФ и судостроения", - говорится в документе.