https://ria.ru/20240813/sud-1965968976.html

Суд продлил арест ректора воронежского госуниверситета по делу о взятке

Суд продлил арест ректора воронежского госуниверситета по делу о взятке - РИА Новости, 13.08.2024

Суд продлил арест ректора воронежского госуниверситета по делу о взятке

Ленинский районный суд продлил до 14 октября арест ректора Воронежского государственного университета (ВГУ) Дмитрия Ендовицкого, который обвиняется в даче... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T16:21

2024-08-13T16:21

2024-08-13T16:21

воронежский государственный университет

россия

российский союз ректоров

воронежская областная дума

общество

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ВОРОНЕЖ, 13 авг - РИА Новости. Ленинский районный суд продлил до 14 октября арест ректора Воронежского государственного университета (ВГУ) Дмитрия Ендовицкого, который обвиняется в даче взятки в крупном размере, сообщил РИА Новости представитель суда. Ендовицкий был заключен под стражу 19 июня по обвинению в даче взятки в крупном размере. По данным следствия, Ендовицкий передал председателю диссертационного совета Воронежского государственного технического университета через посредника 600 тысяч рублей взятки за успешную защиту диссертации своей жены. Сам Ендовицкий заявил, что невиновен и его оговорили. Вопрос о продлении меры пресечения Ендовицкому Ленинский райсуд рассматривал во вторник, 13 августа. "В отношении Ендовицкого мера пресечения продлена по 14.10.2024 года включительно", - сказал собеседник агентства. Ендовицкий занимает должность ректора Воронежского государственного университета с 2011 года. Также является вице-президентом, членом правления Российского союза ректоров, членом Российского совета олимпиад школьников, депутатом Воронежской областной думы, председателем ассоциации вузов Центра России, действительным членом Академии военных наук и членом президиума политсовета воронежского регионального отделения партии "Единая Россия". На данный момент членство Ендовицкого в партии приостановлено. ВГУ является одним из крупнейших вузов РФ. Он включает в себя 18 факультетов, на которых обучаются более 23 тысяч студентов из 75 регионов России. Ежегодно в стенах университета проходят обучение более 1 тысячи иностранных студентов из около 80 стран.

https://ria.ru/20240812/sud-1965788973.html

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воронежский государственный университет, россия, российский союз ректоров, воронежская областная дума, общество