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Суд оставил в силе приговор напавшему на ребенка в шапке с буквой Z - РИА Новости, 13.08.2024
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13:28 13.08.2024 (обновлено: 13:43 13.08.2024)
https://ria.ru/20240813/sud-1965910744.html
Суд оставил в силе приговор напавшему на ребенка в шапке с буквой Z
Суд оставил в силе приговор напавшему на ребенка в шапке с буквой Z - РИА Новости, 13.08.2024
Суд оставил в силе приговор напавшему на ребенка в шапке с буквой Z
Свердловский областной суд оставил в силе приговор местному жителю Александру Неустроеву, получившему три года колонии-поселения за нападение на мальчика в... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T13:28
2024-08-13T13:43
происшествия
екатеринбург
челябинск
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 авг – РИА Новости. Свердловский областной суд оставил в силе приговор местному жителю Александру Неустроеву, получившему три года колонии-поселения за нападение на мальчика в шапке с буквой Z, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Без изменений по существу. Квалификация, вина и наказание в силе", - ответила собеседница агентства на вопрос о рассмотрении апелляции по делу Неустроева. Она отметила, что к месту отбытия наказания осужденный должен проследовать самостоятельно. Дело Неустроева получило общественный резонанс в апреле 2023 года. Тогда 57-летний екатеринбуржец схватил за руку, угрожал и обругал матом 11-летнего мальчика, который надел шапку с символом специальной военной операции – Z. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, совершенном с угрозой применения насилия к гражданам, по мотивам ненависти в отношении какой-либо социальной группы. В июне 2023 года ленинский райсуд Екатеринбурга прекратил уголовное дело и назначил Неустроеву штраф в размере 7 тысяч рублей, но прокуратура через кассационный суд в Челябинске добилась, чтобы дело пересмотрели. В июне текущего года Октябрьский суд уральской столицы приговорил Неустроева к трем годам колонии-поселения.
https://ria.ru/20240107/napadenie-1920061805.html
https://ria.ru/20240607/sud-1951470566.html
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происшествия, екатеринбург, челябинск
Происшествия, Екатеринбург, Челябинск
Суд оставил в силе приговор напавшему на ребенка в шапке с буквой Z

Суд оставил в силе приговор уральцу, напавшему на мальчика в шапке с буквой Z

© Главное управление МВД России по Свердловской областиАлександр Неустроев
Александр Неустроев - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© Главное управление МВД России по Свердловской области
Александр Неустроев. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 авг – РИА Новости. Свердловский областной суд оставил в силе приговор местному жителю Александру Неустроеву, получившему три года колонии-поселения за нападение на мальчика в шапке с буквой Z, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
«
"Без изменений по существу. Квалификация, вина и наказание в силе", - ответила собеседница агентства на вопрос о рассмотрении апелляции по делу Неустроева.
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Она отметила, что к месту отбытия наказания осужденный должен проследовать самостоятельно.
Дело Неустроева получило общественный резонанс в апреле 2023 года. Тогда 57-летний екатеринбуржец схватил за руку, угрожал и обругал матом 11-летнего мальчика, который надел шапку с символом специальной военной операции – Z. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, совершенном с угрозой применения насилия к гражданам, по мотивам ненависти в отношении какой-либо социальной группы.
В июне 2023 года ленинский райсуд Екатеринбурга прекратил уголовное дело и назначил Неустроеву штраф в размере 7 тысяч рублей, но прокуратура через кассационный суд в Челябинске добилась, чтобы дело пересмотрели. В июне текущего года Октябрьский суд уральской столицы приговорил Неустроева к трем годам колонии-поселения.
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