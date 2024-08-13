Суд оставил в силе приговор напавшему на ребенка в шапке с буквой Z
Суд оставил в силе приговор уральцу, напавшему на мальчика в шапке с буквой Z
© Главное управление МВД России по Свердловской областиАлександр Неустроев
© Главное управление МВД России по Свердловской области
Александр Неустроев. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 авг – РИА Новости. Свердловский областной суд оставил в силе приговор местному жителю Александру Неустроеву, получившему три года колонии-поселения за нападение на мальчика в шапке с буквой Z, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
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"Без изменений по существу. Квалификация, вина и наказание в силе", - ответила собеседница агентства на вопрос о рассмотрении апелляции по делу Неустроева.
Она отметила, что к месту отбытия наказания осужденный должен проследовать самостоятельно.
Дело Неустроева получило общественный резонанс в апреле 2023 года. Тогда 57-летний екатеринбуржец схватил за руку, угрожал и обругал матом 11-летнего мальчика, который надел шапку с символом специальной военной операции – Z. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, совершенном с угрозой применения насилия к гражданам, по мотивам ненависти в отношении какой-либо социальной группы.
В июне 2023 года ленинский райсуд Екатеринбурга прекратил уголовное дело и назначил Неустроеву штраф в размере 7 тысяч рублей, но прокуратура через кассационный суд в Челябинске добилась, чтобы дело пересмотрели. В июне текущего года Октябрьский суд уральской столицы приговорил Неустроева к трем годам колонии-поселения.