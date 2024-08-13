https://ria.ru/20240813/sud-1965886960.html

Суд в Москве оштрафовал Telegram за неудаление запрещенного контента

Суд в Москве оштрафовал Telegram за неудаление запрещенного контента - РИА Новости, 13.08.2024

Суд в Москве оштрафовал Telegram за неудаление запрещенного контента

Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram за неудаление запрещённого контента, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T11:56

2024-08-13T11:56

2024-08-13T11:59

технологии

москва

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

telegram

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145704_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_f7b61d1cefe3fa0fde80cc2b44bc93ee.jpg

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram за неудаление запрещённого контента, сообщили РИА Новости в суде."Суд признал Telegram Messenger Inc. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 4 миллионов рублей", - сказала собеседница агентства.Роскомнадзор составил протокол за отказ удалить фейки о действиях российской армии в зоне СВО.

https://ria.ru/20240813/senator-1965879564.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, москва, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), telegram