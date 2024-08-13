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Суд в Москве оштрафовал Telegram за неудаление запрещенного контента - РИА Новости, 13.08.2024
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11:56 13.08.2024 (обновлено: 11:59 13.08.2024)
https://ria.ru/20240813/sud-1965886960.html
Суд в Москве оштрафовал Telegram за неудаление запрещенного контента
Суд в Москве оштрафовал Telegram за неудаление запрещенного контента - РИА Новости, 13.08.2024
Суд в Москве оштрафовал Telegram за неудаление запрещенного контента
Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram за неудаление запрещённого контента, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T11:56
2024-08-13T11:59
технологии
москва
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
telegram
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram за неудаление запрещённого контента, сообщили РИА Новости в суде."Суд признал Telegram Messenger Inc. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 4 миллионов рублей", - сказала собеседница агентства.Роскомнадзор составил протокол за отказ удалить фейки о действиях российской армии в зоне СВО.
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москва
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технологии, москва, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), telegram
Технологии, Москва, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Telegram
Суд в Москве оштрафовал Telegram за неудаление запрещенного контента

Суд оштрафовал на четыре миллиона рублей Telegram

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram за неудаление запрещённого контента, сообщили РИА Новости в суде.
«
"Суд признал Telegram Messenger Inc. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 4 миллионов рублей", - сказала собеседница агентства.
Роскомнадзор составил протокол за отказ удалить фейки о действиях российской армии в зоне СВО.
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ТехнологииМоскваРоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Telegram
 
 
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