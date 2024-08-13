https://ria.ru/20240813/sud-1965886960.html
Суд в Москве оштрафовал Telegram за неудаление запрещенного контента
Суд в Москве оштрафовал Telegram за неудаление запрещенного контента - РИА Новости, 13.08.2024
Суд в Москве оштрафовал Telegram за неудаление запрещенного контента
Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram за неудаление запрещённого контента, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T11:56
2024-08-13T11:56
2024-08-13T11:59
технологии
москва
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
telegram
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145704_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_f7b61d1cefe3fa0fde80cc2b44bc93ee.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram за неудаление запрещённого контента, сообщили РИА Новости в суде."Суд признал Telegram Messenger Inc. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 4 миллионов рублей", - сказала собеседница агентства.Роскомнадзор составил протокол за отказ удалить фейки о действиях российской армии в зоне СВО.
https://ria.ru/20240813/senator-1965879564.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145704_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_727ec22cb3c2043c19b013a21934d24b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, москва, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), telegram
Технологии, Москва, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Telegram
Суд в Москве оштрафовал Telegram за неудаление запрещенного контента
Суд оштрафовал на четыре миллиона рублей Telegram