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Москвичка отсудила у бывшего все свои личные вещи - РИА Новости, 13.08.2024
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07:15 13.08.2024 (обновлено: 07:16 13.08.2024)
https://ria.ru/20240813/sud-1965841687.html
Москвичка отсудила у бывшего все свои личные вещи
Москвичка отсудила у бывшего все свои личные вещи - РИА Новости, 13.08.2024
Москвичка отсудила у бывшего все свои личные вещи
Москвичка отсудила у своего бывшего все свои личные вещи: туфли Christian Louboutin, шлепанцы, кожаное белье, пиджаки Zara, фен Dyson и собаку породы... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T07:15
2024-08-13T07:16
москва
общество
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Москвичка отсудила у своего бывшего все свои личные вещи: туфли Christian Louboutin, шлепанцы, кожаное белье, пиджаки Zara, фен Dyson и собаку породы йоркширский терьер, говорится в материалах суда, которые имеются в распоряжении РИА Новости. Жительница столицы в прошлом августе обратилась с заявлением в отдел МВД, в котором указывала, что ее бывший сожитель "незаконно удерживает ее имущество". В полиции отказались возбудить уголовное дело, тогда женщина обратилась с иском в суд. Согласно ее интерпретации, в 2010 году она познакомилась с молодым человеком, они периодически встречались, с апреля 2023 года стали жить вместе и вести совместное хозяйство. Но, как говорится в материалах, через 2 месяца совместной жизни у них начался конфликт. Согласно заявлению девушки, ее молодой человек забрал у нее ключи от дома, а все ее вещи остались там. В итоге она подала иск в суд. Она, согласно иску, требовала вернуть практически все: пиджаки ZARA, платья Zimmermann, Mugler и Dolce Gabbana, домашние халаты, ботфорты, сланцы, тапочки, туфли Christian Louboutin, Saint Laurent и Sergio Rossi, джинсы с AliExpress и от Gucci, ботинки с Wildberries, плащ Bottega Veneta, красное и черное лаковое белье. Также она просила суд вернуть ей косметику, кроссовки Air Jordan, швейную машинку, компьютер Apple, фен Dyson и утюжок для волос, подвеску Tiffani, кольца, серьги, сумки Dior, Fendy, Valentino и Prada. Она в мельчайших деталях перечислила все свое имущество вплоть до сланцев с тракторной подошвой и резинок для волос. В списке после черного клатча Chanel значилась собака породы йоркширский терьер по кличке Белла. Согласно материалам, молодой человек обещал отдать вещи только когда ему будут возвращены деньги, который он якобы давал в долг. Спустя год судебных разбирательств Басманный суд Москвы принял сторону истицы и вынес решение в ее пользу, полностью удовлетворив требования о возврате перечисленного имущества и собаки хозяйке.
https://ria.ru/20240130/dtp-1924368051.html
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москва, общество
Москва, Общество
Москвичка отсудила у бывшего все свои личные вещи

Москвичка отсудила у бывшего кожаное белье, сланцы, фен, одежду и собаку

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Москвичка отсудила у своего бывшего все свои личные вещи: туфли Christian Louboutin, шлепанцы, кожаное белье, пиджаки Zara, фен Dyson и собаку породы йоркширский терьер, говорится в материалах суда, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
Жительница столицы в прошлом августе обратилась с заявлением в отдел МВД, в котором указывала, что ее бывший сожитель "незаконно удерживает ее имущество". В полиции отказались возбудить уголовное дело, тогда женщина обратилась с иском в суд.
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Согласно ее интерпретации, в 2010 году она познакомилась с молодым человеком, они периодически встречались, с апреля 2023 года стали жить вместе и вести совместное хозяйство. Но, как говорится в материалах, через 2 месяца совместной жизни у них начался конфликт.
Согласно заявлению девушки, ее молодой человек забрал у нее ключи от дома, а все ее вещи остались там. В итоге она подала иск в суд.
Она, согласно иску, требовала вернуть практически все: пиджаки ZARA, платья Zimmermann, Mugler и Dolce Gabbana, домашние халаты, ботфорты, сланцы, тапочки, туфли Christian Louboutin, Saint Laurent и Sergio Rossi, джинсы с AliExpress и от Gucci, ботинки с Wildberries, плащ Bottega Veneta, красное и черное лаковое белье.
Также она просила суд вернуть ей косметику, кроссовки Air Jordan, швейную машинку, компьютер Apple, фен Dyson и утюжок для волос, подвеску Tiffani, кольца, серьги, сумки Dior, Fendy, Valentino и Prada.
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Она в мельчайших деталях перечислила все свое имущество вплоть до сланцев с тракторной подошвой и резинок для волос.
В списке после черного клатча Chanel значилась собака породы йоркширский терьер по кличке Белла.
Согласно материалам, молодой человек обещал отдать вещи только когда ему будут возвращены деньги, который он якобы давал в долг.
Спустя год судебных разбирательств Басманный суд Москвы принял сторону истицы и вынес решение в ее пользу, полностью удовлетворив требования о возврате перечисленного имущества и собаки хозяйке.
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