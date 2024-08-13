https://ria.ru/20240813/sud-1965841687.html

Москвичка отсудила у бывшего все свои личные вещи

Москвичка отсудила у бывшего все свои личные вещи - РИА Новости, 13.08.2024

Москвичка отсудила у бывшего все свои личные вещи

Москвичка отсудила у своего бывшего все свои личные вещи: туфли Christian Louboutin, шлепанцы, кожаное белье, пиджаки Zara, фен Dyson и собаку породы... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T07:15

2024-08-13T07:15

2024-08-13T07:16

москва

общество

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Москвичка отсудила у своего бывшего все свои личные вещи: туфли Christian Louboutin, шлепанцы, кожаное белье, пиджаки Zara, фен Dyson и собаку породы йоркширский терьер, говорится в материалах суда, которые имеются в распоряжении РИА Новости. Жительница столицы в прошлом августе обратилась с заявлением в отдел МВД, в котором указывала, что ее бывший сожитель "незаконно удерживает ее имущество". В полиции отказались возбудить уголовное дело, тогда женщина обратилась с иском в суд. Согласно ее интерпретации, в 2010 году она познакомилась с молодым человеком, они периодически встречались, с апреля 2023 года стали жить вместе и вести совместное хозяйство. Но, как говорится в материалах, через 2 месяца совместной жизни у них начался конфликт. Согласно заявлению девушки, ее молодой человек забрал у нее ключи от дома, а все ее вещи остались там. В итоге она подала иск в суд. Она, согласно иску, требовала вернуть практически все: пиджаки ZARA, платья Zimmermann, Mugler и Dolce Gabbana, домашние халаты, ботфорты, сланцы, тапочки, туфли Christian Louboutin, Saint Laurent и Sergio Rossi, джинсы с AliExpress и от Gucci, ботинки с Wildberries, плащ Bottega Veneta, красное и черное лаковое белье. Также она просила суд вернуть ей косметику, кроссовки Air Jordan, швейную машинку, компьютер Apple, фен Dyson и утюжок для волос, подвеску Tiffani, кольца, серьги, сумки Dior, Fendy, Valentino и Prada. Она в мельчайших деталях перечислила все свое имущество вплоть до сланцев с тракторной подошвой и резинок для волос. В списке после черного клатча Chanel значилась собака породы йоркширский терьер по кличке Белла. Согласно материалам, молодой человек обещал отдать вещи только когда ему будут возвращены деньги, который он якобы давал в долг. Спустя год судебных разбирательств Басманный суд Москвы принял сторону истицы и вынес решение в ее пользу, полностью удовлетворив требования о возврате перечисленного имущества и собаки хозяйке.

https://ria.ru/20240130/dtp-1924368051.html

https://ria.ru/20240812/prigovor-1965597499.html

https://realty.ria.ru/20240715/kvartira-1959766969.html

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москва, общество