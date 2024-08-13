https://ria.ru/20240813/sud-1965831085.html

В Приморье будут судить мужчину, привязавшего пасынка к столбу

В Приморье будут судить мужчину, привязавшего пасынка к столбу - РИА Новости, 13.08.2024

В Приморье будут судить мужчину, привязавшего пасынка к столбу

В Приморье будут судить мужчину, который насильно удерживал сына сожительницы в гараже, привязав его металлической цепью к столбу, сообщает прокуратура... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T03:29

2024-08-13T03:29

2024-08-13T03:29

происшествия

чугуевский район

россия

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 13 авг – РИА Новости. В Приморье будут судить мужчину, который насильно удерживал сына сожительницы в гараже, привязав его металлической цепью к столбу, сообщает прокуратура Приморья. Житель Чугуевского района 1985 года рождения обвиняется по пункту "д" части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего). "Фигуранту предъявлено обвинение в том, что в июле 2024 года он с силой завел несовершеннолетнего сына сожительницы в гараж, расположенный на придомовой территории в с. Чугуевка, где металлической цепью привязал его шею к столбу, связал руки за спиной пластиковыми хомутами, заклеил рот лентой скотч, подавляя способность к сопротивлению, где удерживал несколько часов, а также нанес фрагментом электрического шнура удары по телу несовершеннолетнего. В помещении гаража подросток, 2007 г.р., находился до тех пор, пока соседка не услышала крики о помощи и освободила его", - говорится в сообщении. Уголовное дело направлено в Чугуевский районный суд для рассмотрения по существу.

https://ria.ru/20240812/zaderzhanie-1965804151.html

https://ria.ru/20240812/obvinenie-1965764747.html

чугуевский район

россия

приморский край

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происшествия, чугуевский район, россия, приморский край