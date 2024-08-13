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В Приморье будут судить мужчину, привязавшего пасынка к столбу - РИА Новости, 13.08.2024
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03:29 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/sud-1965831085.html
В Приморье будут судить мужчину, привязавшего пасынка к столбу
В Приморье будут судить мужчину, привязавшего пасынка к столбу - РИА Новости, 13.08.2024
В Приморье будут судить мужчину, привязавшего пасынка к столбу
В Приморье будут судить мужчину, который насильно удерживал сына сожительницы в гараже, привязав его металлической цепью к столбу, сообщает прокуратура... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T03:29
2024-08-13T03:29
происшествия
чугуевский район
россия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 13 авг – РИА Новости. В Приморье будут судить мужчину, который насильно удерживал сына сожительницы в гараже, привязав его металлической цепью к столбу, сообщает прокуратура Приморья. Житель Чугуевского района 1985 года рождения обвиняется по пункту "д" части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего). "Фигуранту предъявлено обвинение в том, что в июле 2024 года он с силой завел несовершеннолетнего сына сожительницы в гараж, расположенный на придомовой территории в с. Чугуевка, где металлической цепью привязал его шею к столбу, связал руки за спиной пластиковыми хомутами, заклеил рот лентой скотч, подавляя способность к сопротивлению, где удерживал несколько часов, а также нанес фрагментом электрического шнура удары по телу несовершеннолетнего. В помещении гаража подросток, 2007 г.р., находился до тех пор, пока соседка не услышала крики о помощи и освободила его", - говорится в сообщении. Уголовное дело направлено в Чугуевский районный суд для рассмотрения по существу.
https://ria.ru/20240812/zaderzhanie-1965804151.html
https://ria.ru/20240812/obvinenie-1965764747.html
чугуевский район
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происшествия, чугуевский район, россия, приморский край
Происшествия, Чугуевский район, Россия, Приморский край
В Приморье будут судить мужчину, привязавшего пасынка к столбу

В Приморье будут судить мужчину, привязавшего сына сожительницы цепью к столбу

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 13 авг – РИА Новости. В Приморье будут судить мужчину, который насильно удерживал сына сожительницы в гараже, привязав его металлической цепью к столбу, сообщает прокуратура Приморья.
Житель Чугуевского района 1985 года рождения обвиняется по пункту "д" части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего).
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"Фигуранту предъявлено обвинение в том, что в июле 2024 года он с силой завел несовершеннолетнего сына сожительницы в гараж, расположенный на придомовой территории в с. Чугуевка, где металлической цепью привязал его шею к столбу, связал руки за спиной пластиковыми хомутами, заклеил рот лентой скотч, подавляя способность к сопротивлению, где удерживал несколько часов, а также нанес фрагментом электрического шнура удары по телу несовершеннолетнего. В помещении гаража подросток, 2007 г.р., находился до тех пор, пока соседка не услышала крики о помощи и освободила его", - говорится в сообщении.
Уголовное дело направлено в Чугуевский районный суд для рассмотрения по существу.
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ПроисшествияЧугуевский районРоссияПриморский край
 
 
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