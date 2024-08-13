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Госдеп отказался признать причастность США к атаке ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 13.08.2024
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20:09 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/ssha-1966027688.html
Госдеп отказался признать причастность США к атаке ВСУ на Курскую область
Госдеп отказался признать причастность США к атаке ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 13.08.2024
Госдеп отказался признать причастность США к атаке ВСУ на Курскую область
Заместитель официального представителя госдепартамента США Ведант Патель во вторник отказался признавать причастность Соединенных Штатов к террористической... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T20:09
2024-08-13T20:09
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ВАШИНГТОН, 13 авг - РИА Новости. Заместитель официального представителя госдепартамента США Ведант Патель во вторник отказался признавать причастность Соединенных Штатов к террористической атаке ВСУ на Курскую область, вопреки сообщениям американских СМИ, а также заявлению председателя НАК и директора ФСБ России Александра Бортникова о том, что Киев совершил террористическую атаку в Курской области при поддержке коллективного Запада. Ранее во вторник агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило о том, что Украина рассматривала несколько сценариев внезапного нападения на Россию, получив "благословение" руководства США и Евросоюза на первое вторжение на российскую территорию со времен Второй мировой войны. "Мы не были вовлечены ни в один аспект операции в Курске", - заявил Патель журналистам на брифинге. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 13 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 2 030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html
https://ria.ru/20240813/ukraina-1965816448.html
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в мире, россия, курская область, сша, владимир путин, александр бортников, валерий герасимов, вооруженные силы украины, государственный департамент сша, национальный антитеррористический комитет рф
В мире, Россия, Курская область, США, Владимир Путин, Александр Бортников, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Государственный департамент США, Национальный антитеррористический комитет РФ
Госдеп отказался признать причастность США к атаке ВСУ на Курскую область

Патель: Госдеп не признает причастность США к атаке ВСУ на Курскую область

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 авг - РИА Новости. Заместитель официального представителя госдепартамента США Ведант Патель во вторник отказался признавать причастность Соединенных Штатов к террористической атаке ВСУ на Курскую область, вопреки сообщениям американских СМИ, а также заявлению председателя НАК и директора ФСБ России Александра Бортникова о том, что Киев совершил террористическую атаку в Курской области при поддержке коллективного Запада.
Ранее во вторник агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило о том, что Украина рассматривала несколько сценариев внезапного нападения на Россию, получив "благословение" руководства США и Евросоюза на первое вторжение на российскую территорию со времен Второй мировой войны.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
За террористической атакой в Курской области стоят США
10 августа, 08:00
"Мы не были вовлечены ни в один аспект операции в Курске", - заявил Патель журналистам на брифинге.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Как сообщило 13 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 2 030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
"Суджа" наносит ответный удар Украине
Вчера, 08:00
 
В миреРоссияКурская областьСШАВладимир ПутинАлександр БортниковВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныГосударственный департамент СШАНациональный антитеррористический комитет РФ
 
 
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