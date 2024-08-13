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Госдеп отказался признать причастность США к атаке ВСУ на Курскую область

Госдеп отказался признать причастность США к атаке ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 13.08.2024

Госдеп отказался признать причастность США к атаке ВСУ на Курскую область

Заместитель официального представителя госдепартамента США Ведант Патель во вторник отказался признавать причастность Соединенных Штатов к террористической... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T20:09

2024-08-13T20:09

2024-08-13T20:09

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ВАШИНГТОН, 13 авг - РИА Новости. Заместитель официального представителя госдепартамента США Ведант Патель во вторник отказался признавать причастность Соединенных Штатов к террористической атаке ВСУ на Курскую область, вопреки сообщениям американских СМИ, а также заявлению председателя НАК и директора ФСБ России Александра Бортникова о том, что Киев совершил террористическую атаку в Курской области при поддержке коллективного Запада. Ранее во вторник агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило о том, что Украина рассматривала несколько сценариев внезапного нападения на Россию, получив "благословение" руководства США и Евросоюза на первое вторжение на российскую территорию со времен Второй мировой войны. "Мы не были вовлечены ни в один аспект операции в Курске", - заявил Патель журналистам на брифинге. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 13 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 2 030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html

https://ria.ru/20240813/ukraina-1965816448.html

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в мире, россия, курская область, сша, владимир путин, александр бортников, валерий герасимов, вооруженные силы украины, государственный департамент сша, национальный антитеррористический комитет рф