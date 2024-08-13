В Ливане назвали задачу США на Ближнем Востоке
Ливанский министр Шарафэддин: США стремятся сохранить лицо на Ближнем Востоке
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
БЕЙРУТ, 13 авг - РИА Новости. Визит советника Байдена Амоса Хохштейна на Ближний Восток направлен на сохранение позиций США на фоне их поддержки Израиля в войне в секторе Газа и против Ливана, заявил во вторник РИА Новости исполняющий обязанности министра по делам мигрантов Ливана Иссам Шарафэддин.
В среду Хохштенй планирует посетить Бейрут, где запланированы встречи с исполняющим обязанности премьер-министра Ливана Наджибом Микати, спикером парламента страны Набихом Берри и другими представителями политической элиты.
"Главная задача поездки в регион советника Байдена Амоса Хокштейна состоит в том, чтобы сохранить лицо США, которые, и этому есть множество доказательств, причастны ко всем совершенным Израилем преступлениям. И едет он сюда, потому что в Вашингтоне опасаются, что авторитет Америки будет подорван. Но все равно необходимо посмотреть какие послания везет с собой американский эмиссар, даже если мы знаем, что он лжет", - сказал Шарафэддин.
Министр напомнил, что суверенитет Ливана был грубо нарушен в результате ударов по Бейруту, и поэтому шиитское движение "Хезболлах", по его словам, имеет полное право ответить на эти атаки, "несмотря на ее неизменную приверженность правилам ведения боевых действий и трезвый подход в этой конфронтации, в отличие от Израиля, который совершает преступления, за которые должен быть привлечен к ответственности в международном трибунале", - сказал он.
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Шарафэддин отметил, что ливанскому руководству необходимо запустить работу правительственного комитета по чрезвычайным ситуациям, наладить связь между его членами и изучить все детали, связанные с убежищами для перемещенных лиц, которых уже на данный момент насчитывается порядка 100 тысяч и будет еще больше, если начнется война. К этой работе должны быть привлечены все министерства, в том числе образования, которое сейчас работает над подготовкой школ к размещению беженцев.
За последние недели израильские военные отчитались о ликвидации ряда высокопоставленных командиров и оперативников "Хезболлах" в ходе авиаударов по югу Ливана. На каждую ликвидацию движение отвечает массированными обстрелами севера Израиля с запуском десятков ракет и дронов. Зачастую обстрелы со стороны Ливана приводят к возникновению пожаров на севере Израиля, где уже были выжжены сотни гектаров земли.
В середине июня израильское военное командование заявило об утверждении планов боевых действий для наступления в Ливане. После этого глава МИД страны Исраэль Кац пригрозил уничтожением "Хезболлах" и серьезным ущербом Ливану в случае развязывания полномасштабной войны, добавив, что Израиль близок к моменту принятия решения, которое изменит правила на северном фронте. В свою очередь, генсек "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил 19 июня, что движение может вторгнуться на север Израиля в случае дальнейшего усиления конфронтации.
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