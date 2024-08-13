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США не могут запретить гражданам ездить в Россию, заявил экс-посол в Москве - РИА Новости, 13.08.2024
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16:36 13.08.2024 (обновлено: 16:38 13.08.2024)
https://ria.ru/20240813/ssha-1965972254.html
США не могут запретить гражданам ездить в Россию, заявил экс-посол в Москве
США не могут запретить гражданам ездить в Россию, заявил экс-посол в Москве - РИА Новости, 13.08.2024
США не могут запретить гражданам ездить в Россию, заявил экс-посол в Москве
США не могут ввести запрет на поездки своих граждан в Россию подобный тому, который был введен для поездок в КНДР, заявил бывший американский посол в РФ Джон... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T16:36
2024-08-13T16:38
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. США не могут ввести запрет на поездки своих граждан в Россию подобный тому, который был введен для поездок в КНДР, заявил бывший американский посол в РФ Джон Салливан в интервью журналу Foreign Policy. Салливан напомнил, что после того, как в 2017 году американец Отто Уормбир был заключён в тюрьму в Северной Корее и умер через несколько дней после возвращения на родину, госсекретарь США Рекс Тиллерсон выпустил запрет на въезд в КНДР для граждан США по американскому паспорту. "Практически невозможно наложить подобный запрет... на Россию. Американцам не получится запретить ездить туда", - заявил экс-посол. Как отметил Салливан, связано это с тем, что существует большое число жителей США с двойным гражданством. Он добавил, что Россия до сих пор сильно интегрирована с Западом, в том числе и через семейные отношения.
https://ria.ru/20240813/sallivan-1965952454.html
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в мире, сша, россия, джон салливан
В мире, США, Россия, Джон Салливан
США не могут запретить гражданам ездить в Россию, заявил экс-посол в Москве

Экс-посол Салливан: США не смогут запретить своим гражданам ездить в Россию

© AP Photo / Pavel GolovkinДжон Салливан
Джон Салливан - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© AP Photo / Pavel Golovkin
Джон Салливан. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. США не могут ввести запрет на поездки своих граждан в Россию подобный тому, который был введен для поездок в КНДР, заявил бывший американский посол в РФ Джон Салливан в интервью журналу Foreign Policy.
Салливан напомнил, что после того, как в 2017 году американец Отто Уормбир был заключён в тюрьму в Северной Корее и умер через несколько дней после возвращения на родину, госсекретарь США Рекс Тиллерсон выпустил запрет на въезд в КНДР для граждан США по американскому паспорту.
"Практически невозможно наложить подобный запрет... на Россию. Американцам не получится запретить ездить туда", - заявил экс-посол.
Как отметил Салливан, связано это с тем, что существует большое число жителей США с двойным гражданством. Он добавил, что Россия до сих пор сильно интегрирована с Западом, в том числе и через семейные отношения.
Джон Джозеф Салливан - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
США не могут подчинить Россию своей воле, заявил бывший американский посол
Вчера, 15:26
 
В миреСШАРоссияДжон Салливан
 
 
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