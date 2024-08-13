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В СВР заявили о намерении США дискредитировать Зеленского - РИА Новости, 13.08.2024
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09:33 13.08.2024 (обновлено: 10:28 13.08.2024)
https://ria.ru/20240813/ssha-1965858602.html
В СВР заявили о намерении США дискредитировать Зеленского
В СВР заявили о намерении США дискредитировать Зеленского - РИА Новости, 13.08.2024
В СВР заявили о намерении США дискредитировать Зеленского
Администрацией США предполагается развернуть мощную информационную кампанию по дискредитации Владимира Зеленского с целью вынудить его покинуть свой пост,... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T09:33
2024-08-13T10:28
сша
владимир зеленский
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
в мире
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Администрацией США предполагается развернуть мощную информационную кампанию по дискредитации Владимира Зеленского с целью вынудить его покинуть свой пост, говорится в сообщении пресс-бюро СВР. "В дальнейшем предполагается развернуть мощную информационную кампанию по дискредитации Зеленского с целью вынудить его покинуть свой пост", - говорится в сообщении.
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сша, владимир зеленский, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире
США, Владимир Зеленский, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), В мире
В СВР заявили о намерении США дискредитировать Зеленского

СВР: США планируют развернуть кампанию по дискредитации Зеленского

© AP Photo / Jose Luis MaganaВладимир Зеленский на саммите НАТО в Вашингтоне, США
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© AP Photo / Jose Luis Magana
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Администрацией США предполагается развернуть мощную информационную кампанию по дискредитации Владимира Зеленского с целью вынудить его покинуть свой пост, говорится в сообщении пресс-бюро СВР.
«
"В дальнейшем предполагается развернуть мощную информационную кампанию по дискредитации Зеленского с целью вынудить его покинуть свой пост", - говорится в сообщении.
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СШАВладимир ЗеленскийСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)В мире
 
 
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