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В СВР заявили о намерении США дискредитировать Зеленского
В СВР заявили о намерении США дискредитировать Зеленского - РИА Новости, 13.08.2024
В СВР заявили о намерении США дискредитировать Зеленского
Администрацией США предполагается развернуть мощную информационную кампанию по дискредитации Владимира Зеленского с целью вынудить его покинуть свой пост,... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T09:33
2024-08-13T09:33
2024-08-13T10:28
сша
владимир зеленский
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
в мире
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Администрацией США предполагается развернуть мощную информационную кампанию по дискредитации Владимира Зеленского с целью вынудить его покинуть свой пост, говорится в сообщении пресс-бюро СВР. "В дальнейшем предполагается развернуть мощную информационную кампанию по дискредитации Зеленского с целью вынудить его покинуть свой пост", - говорится в сообщении.
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сша, владимир зеленский, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире
США, Владимир Зеленский, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), В мире
В СВР заявили о намерении США дискредитировать Зеленского
СВР: США планируют развернуть кампанию по дискредитации Зеленского