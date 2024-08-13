https://ria.ru/20240813/ssha-1965858602.html

В СВР заявили о намерении США дискредитировать Зеленского

В СВР заявили о намерении США дискредитировать Зеленского - РИА Новости, 13.08.2024

В СВР заявили о намерении США дискредитировать Зеленского

Администрацией США предполагается развернуть мощную информационную кампанию по дискредитации Владимира Зеленского с целью вынудить его покинуть свой пост,... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T09:33

2024-08-13T09:33

2024-08-13T10:28

сша

владимир зеленский

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958679686_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b85803f066de3050835ee3a833c1968f.jpg

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Администрацией США предполагается развернуть мощную информационную кампанию по дискредитации Владимира Зеленского с целью вынудить его покинуть свой пост, говорится в сообщении пресс-бюро СВР. "В дальнейшем предполагается развернуть мощную информационную кампанию по дискредитации Зеленского с целью вынудить его покинуть свой пост", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240122/zelenskiy-1922705904.html

сша

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2024

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сша, владимир зеленский, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире