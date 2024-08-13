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Шериф в США уличил Харрис в введении в заблуждение
Шериф в США уличил Харрис в введении в заблуждение - РИА Новости, 13.08.2024
Шериф в США уличил Харрис в введении в заблуждение
Шериф округа Туларе в американском штате Калифорния Майк Будро уличил вице-президента США и кандидата на пост главы государства Камалу Харрис в введении... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T03:18
2024-08-13T03:18
2024-08-13T03:18
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ВАШИНГТОН, 13 авг - РИА Новости. Шериф округа Туларе в американском штате Калифорния Майк Будро уличил вице-президента США и кандидата на пост главы государства Камалу Харрис в введении общества в заблуждение относительно своих достижений по борьбе с наркокартелями и незаконным пересечением границы в годы ее работы в прокуратуре. В ходе многочисленных выступлений в рамках своей предвыборной кампании Харрис регулярно рассказывает публике о том, как она боролась с наркотрафиком и незаконной миграцией, когда работала генеральным прокурором Калифорнии. "Правда в том, что Харрис никогда не заботили картели и она ничего не сделала, чтобы останавливаться людей от незаконного пересечения границы", - говорится в заявлении шерифа, которое цитирует телеканал Fox News. По словам Будро, который уже 37 лет работает в правоохранительных органах и в настоящее время является президентом Ассоциации шерифов штата Калифорния, Харрис вводит в заблуждение американцев, а во время работы в прокуратуре избегала общения с офисом шерифа. "Она ни разу не зашла поздороваться ни с кем из нас… Мне противно, потому что она не жала рук. Она не здоровалась. И она приписывала себе всю ту работу, которую проделывали местные", - добавил он. Шериф также раскритиковал Харрис за ее предвыборный ролик, в котором появляется и он, заявив, что не давал разрешения на использование своего изображения и не поддерживает предвыборную кампанию вице-президента. Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Дональд Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Камала Харрис, которой еще предстоит получить формальную номинацию от партии на предстоящей конвенции в Чикаго.
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в мире, калифорния, сша, чикаго, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, Калифорния, США, Чикаго, Камала Харрис, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Шериф в США уличил Харрис в введении в заблуждение
Шериф в США уличил Харрис во лжи насчет борьбы с картелями и нелегалами
ВАШИНГТОН, 13 авг - РИА Новости. Шериф округа Туларе в американском штате Калифорния Майк Будро уличил вице-президента США и кандидата на пост главы государства Камалу Харрис в введении общества в заблуждение относительно своих достижений по борьбе с наркокартелями и незаконным пересечением границы в годы ее работы в прокуратуре.
В ходе многочисленных выступлений в рамках своей предвыборной кампании Харрис регулярно рассказывает публике о том, как она боролась с наркотрафиком и незаконной миграцией, когда работала генеральным прокурором Калифорнии.
"Правда в том, что Харрис никогда не заботили картели и она ничего не сделала, чтобы останавливаться людей от незаконного пересечения границы", - говорится в заявлении шерифа, которое цитирует телеканал Fox News.
По словам Будро, который уже 37 лет работает в правоохранительных органах и в настоящее время является президентом Ассоциации шерифов штата Калифорния, Харрис вводит в заблуждение американцев, а во время работы в прокуратуре избегала общения с офисом шерифа.
"Она ни разу не зашла поздороваться ни с кем из нас… Мне противно, потому что она не жала рук. Она не здоровалась. И она приписывала себе всю ту работу, которую проделывали местные", - добавил он.
Шериф также раскритиковал Харрис за ее предвыборный ролик, в котором появляется и он, заявив, что не давал разрешения на использование своего изображения и не поддерживает предвыборную кампанию вице-президента.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Дональд Трамп
. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Камала Харрис, которой еще предстоит получить формальную номинацию от партии на предстоящей конвенции в Чикаго
.