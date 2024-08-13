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"Обречено на провал". На Западе заговорили об отступлении ВСУ - РИА Новости, 13.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:09 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/spetsoperatsiya-1966027482.html
"Обречено на провал". На Западе заговорили об отступлении ВСУ
"Обречено на провал". На Западе заговорили об отступлении ВСУ - РИА Новости, 13.08.2024
"Обречено на провал". На Западе заговорили об отступлении ВСУ
Украинские войска отступают в Донбассе из-за операции в Курской области, предположил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T20:09
2024-08-13T20:09
специальная военная операция на украине
в мире
курская область
донбасс
россия
валерий герасимов
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Украинские войска отступают в Донбассе из-за операции в Курской области, предположил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо в интервью YouТube-каналу Daniel Davis / Deep Dive."Это больше похоже на отчаянный шаг, потому что мы видим, что на самом деле это наступление вместо того, чтобы принести успех на фронте, на линии фронта в Донбассе и так далее, на других участках, где у вас есть бои, ведет к тому, что украинцы отступают", — отметил он.По словам полковника, ресурсы, которыми располагают ВСУ для наступления на Курскую область, на самом деле очень ограничены. По этой причине они не могут продолжать операцию, не снимая войска с других участков линии фронта, пояснил военный."Это указывает на то, что это наступление обречено на провал", — резюмировал Бо.Утром 6 августа ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили продвижение противника. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом ВСУ и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.Ранее в понедельник российский лидер заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
https://ria.ru/20240813/vsu-1965997920.html
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в мире, курская область, донбасс, россия, валерий герасимов, нато, вооруженные силы украины, владимир путин, жак бо
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, Донбасс, Россия, Валерий Герасимов, НАТО, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Жак Бо
"Обречено на провал". На Западе заговорили об отступлении ВСУ

Полковник Бо: ВСУ отступают в Донбассе из-за операции в Курской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие подразделения противовоздушной обороны в зоне СВО
Военнослужащие подразделения противовоздушной обороны в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащие подразделения противовоздушной обороны в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Украинские войска отступают в Донбассе из-за операции в Курской области, предположил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо в интервью YouТube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.
"Это больше похоже на отчаянный шаг, потому что мы видим, что на самом деле это наступление вместо того, чтобы принести успех на фронте, на линии фронта в Донбассе и так далее, на других участках, где у вас есть бои, ведет к тому, что украинцы отступают", — отметил он.
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По словам полковника, ресурсы, которыми располагают ВСУ для наступления на Курскую область, на самом деле очень ограничены. По этой причине они не могут продолжать операцию, не снимая войска с других участков линии фронта, пояснил военный.
"Это указывает на то, что это наступление обречено на провал", — резюмировал Бо.
Утром 6 августа ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили продвижение противника. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом ВСУ и выходом на госграницу.
В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.
Ранее в понедельник российский лидер заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКурская областьДонбассРоссияВалерий ГерасимовНАТОВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинЖак Бо
 
 
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