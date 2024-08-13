https://ria.ru/20240813/spetsoperatsiya-1965965372.html

"Приказы Зеленского". Стало известно о катастрофе в зоне СВО

"Приказы Зеленского". Стало известно о катастрофе в зоне СВО - РИА Новости, 13.08.2024

"Приказы Зеленского". Стало известно о катастрофе в зоне СВО

Операция ВСУ в Курской области обернулась падением основного фронта в зоне спецоперации, заявил британский аналитик Александр Меркурис в блоге на YouTube. РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T16:06

2024-08-13T16:06

2024-08-13T16:06

специальная военная операция на украине

курская область

владимир путин

вооруженные силы украины

валерий герасимов

россия

суджанский район

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Операция ВСУ в Курской области обернулась падением основного фронта в зоне спецоперации, заявил британский аналитик Александр Меркурис в блоге на YouTube."Они (ВСУ) несут тяжелые потери, их бронетанковые силы, и без того ослабленные, особенно сильно истощены, а тем временем повсюду фронт рушится", — отметил он.По словам эксперта, украинские войска вошли в Курскую область и не смогли достичь никаких значимых успехов. При этом они подверглись массовым ударам со стороны российской армии, пояснил аналитик."Ситуация явно становится более нестабильной, украинцы не смогли захватить атомную электростанцию или другие военные объекты, и теперь им предстоит принять решение о том, что они собираются делать: продолжать наступление или отступить. Учитывая, что украинская армия получает приказы Зеленского, они, похоже, пытаются окопаться", — резюмировал Меркурис.Утром 6 августа ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили продвижение противника. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом ВСУ и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.Ранее в понедельник российский лидер заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.

https://ria.ru/20240813/kurskaya_oblast-1965949899.html

https://ria.ru/20240813/ukraina-1965816448.html

курская область

россия

суджанский район

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курская область, владимир путин, вооруженные силы украины, валерий герасимов, россия, суджанский район