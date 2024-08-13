https://ria.ru/20240813/spetsoperatsiya-1965930438.html

ВС России пресекли попытки прорыва ВСУ в Курской области

ВС России пресекли попытки прорыва ВСУ в Курской области - РИА Новости, 13.08.2024

ВС России пресекли попытки прорыва ВСУ в Курской области

Российские военные за сутки отразили атаку подразделений 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в направлении Мартыновки Курской области, уничтожены до 15... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T14:17

2024-08-13T14:17

2024-08-13T14:22

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Российские военные за сутки отразили атаку подразделений 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в направлении Мартыновки Курской области, уничтожены до 15 военнослужащих ВСУ, сообщило во вторник министерство обороны РФ."Вооруженные силы продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации. В течение суток активными действиями подразделений группировки войск "Север" и подошедших резервов, ударами армейской авиации и беспилотных летательных аппаратов, огнем артиллерии пресечены попытки прорыва мобильных групп противника на бронетехнике вглубь российской территории в районах населенных пунктов Общий Колодезь, Снагость, Каучук, Алексеевский", - говорится в сводке военного ведомства."Отражена атака подразделений 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в направлении Мартыновки. Уничтожены до 15 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины и два автомобиля", - отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, россия, курская область, безопасность