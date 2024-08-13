https://ria.ru/20240813/spetsoperatsiya-1965905348.html

Подразделения группировки "Юг" улучшили тактическое положение

Подразделения группировки "Юг" улучшили тактическое положение - РИА Новости, 13.08.2024

Подразделения группировки "Юг" улучшили тактическое положение

Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ за сутки потеряли более 510 военнослужащих, БМП, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T13:12

2024-08-13T13:12

2024-08-13T13:22

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

часов яр

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ за сутки потеряли более 510 военнослужащих, БМП, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 30-й, 54-й механизированных, 56-й мотопехотной, 10-й горно-штурмовой бригад и 124-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Серебрянка, Верхнекаменское, Миньковка, Переездное, Часов Яр и Курахово Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ВСУ потеряли более 510 военнослужащих, боевую бронированную машину, две 155-мм гаубицы М777 производства США, две 155-мм гаубицы FH-70 производства Великобритании, 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", 122-мм гаубицу Д-30 и две 105-мм гаубицы М119 производства США.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, безопасность, часов яр, вооруженные силы рф