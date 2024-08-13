https://ria.ru/20240813/spetsoperatsiya-1965905348.html
Подразделения группировки "Юг" улучшили тактическое положение
Подразделения группировки "Юг" улучшили тактическое положение - РИА Новости, 13.08.2024
Подразделения группировки "Юг" улучшили тактическое положение
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ за сутки потеряли более 510 военнослужащих, БМП, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T13:12
2024-08-13T13:12
2024-08-13T13:22
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
часов яр
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962908438_0:77:3050:1793_1920x0_80_0_0_1d22ce11e626490a34bed7a5ae8b03fc.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ за сутки потеряли более 510 военнослужащих, БМП, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 30-й, 54-й механизированных, 56-й мотопехотной, 10-й горно-штурмовой бригад и 124-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Серебрянка, Верхнекаменское, Миньковка, Переездное, Часов Яр и Курахово Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ВСУ потеряли более 510 военнослужащих, боевую бронированную машину, две 155-мм гаубицы М777 производства США, две 155-мм гаубицы FH-70 производства Великобритании, 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", 122-мм гаубицу Д-30 и две 105-мм гаубицы М119 производства США.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
часов яр
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962908438_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_4e55f917d05d6d9ebad2da43d597383c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, безопасность, часов яр, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Часов Яр, Вооруженные силы РФ
Подразделения группировки "Юг" улучшили тактическое положение
МО РФ: ВСУ потеряли более 510 военных в зоне действия группировки "Юг"