https://ria.ru/20240813/soskin-1966013893.html

"Крах режима": в Киеве заговорили о начале конца Зеленского

"Крах режима": в Киеве заговорили о начале конца Зеленского - РИА Новости, 13.08.2024

"Крах режима": в Киеве заговорили о начале конца Зеленского

Провал украинской армии в Курской области приведет к уничтожению режима Владимира Зеленского, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T18:36

2024-08-13T18:36

2024-08-13T18:36

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

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россия

курская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Провал украинской армии в Курской области приведет к уничтожению режима Владимира Зеленского, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."Зеленский уже не может остановиться потому, что это крах режима, если что-нибудь сейчас у него пойдет неудачно", — отметил он.По мнению аналитика, начав боевые действия в Курской области, Киев максимально повысил ставки "в этом кровавом казино".Утром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.Как заявил Владимир Путин, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу в том числе по гражданским целям.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. СК возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах. Следователи устанавливают личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.

https://ria.ru/20240813/kiev-1965957401.html

https://ria.ru/20240813/ukraina-1965938344.html

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курская область

суджанский район

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