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"Крах режима": в Киеве заговорили о начале конца Зеленского - РИА Новости, 13.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:36 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/soskin-1966013893.html
"Крах режима": в Киеве заговорили о начале конца Зеленского
"Крах режима": в Киеве заговорили о начале конца Зеленского - РИА Новости, 13.08.2024
"Крах режима": в Киеве заговорили о начале конца Зеленского
Провал украинской армии в Курской области приведет к уничтожению режима Владимира Зеленского, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T18:36
2024-08-13T18:36
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
киев
россия
курская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Провал украинской армии в Курской области приведет к уничтожению режима Владимира Зеленского, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."Зеленский уже не может остановиться потому, что это крах режима, если что-нибудь сейчас у него пойдет неудачно", — отметил он.По мнению аналитика, начав боевые действия в Курской области, Киев максимально повысил ставки "в этом кровавом казино".Утром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.Как заявил Владимир Путин, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу в том числе по гражданским целям.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. СК возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах. Следователи устанавливают личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.
https://ria.ru/20240813/kiev-1965957401.html
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украина
киев
россия
курская область
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в мире, украина, владимир зеленский, киев, россия, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, следственный комитет россии (ск рф), суджанский район
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Киев, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Следственный комитет России (СК РФ), Суджанский район
"Крах режима": в Киеве заговорили о начале конца Зеленского

Соскин: провал ВСУ в Курской области приведет к краху режима Зеленского

© AP PhotoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© AP Photo
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Провал украинской армии в Курской области приведет к уничтожению режима Владимира Зеленского, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.
"Зеленский уже не может остановиться потому, что это крах режима, если что-нибудь сейчас у него пойдет неудачно", — отметил он.
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По мнению аналитика, начав боевые действия в Курской области, Киев максимально повысил ставки "в этом кровавом казино".
Утром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
Как заявил Владимир Путин, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу в том числе по гражданским целям.
В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. СК возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах. Следователи устанавливают личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийКиевРоссияКурская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФСледственный комитет России (СК РФ)Суджанский район
 
 
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