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"Крах режима": в Киеве заговорили о начале конца Зеленского
"Крах режима": в Киеве заговорили о начале конца Зеленского - РИА Новости, 13.08.2024
"Крах режима": в Киеве заговорили о начале конца Зеленского
Провал украинской армии в Курской области приведет к уничтожению режима Владимира Зеленского, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T18:36
2024-08-13T18:36
2024-08-13T18:36
специальная военная операция на украине
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курская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Провал украинской армии в Курской области приведет к уничтожению режима Владимира Зеленского, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."Зеленский уже не может остановиться потому, что это крах режима, если что-нибудь сейчас у него пойдет неудачно", — отметил он.По мнению аналитика, начав боевые действия в Курской области, Киев максимально повысил ставки "в этом кровавом казино".Утром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.Как заявил Владимир Путин, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу в том числе по гражданским целям.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. СК возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах. Следователи устанавливают личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.
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"Крах режима": в Киеве заговорили о начале конца Зеленского
Соскин: провал ВСУ в Курской области приведет к краху режима Зеленского