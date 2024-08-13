https://ria.ru/20240813/soglasheniya-1966018872.html

ПСБ на "Армии-2024" заключил соглашения с предприятиями ОПК России

ПСБ на "Армии-2024" заключил соглашения с предприятиями ОПК России - РИА Новости, 13.08.2024

ПСБ на "Армии-2024" заключил соглашения с предприятиями ОПК России

На площадке Международного военно-технического форума "Армия-2024" ПСБ заключил соглашения о сотрудничестве с АО "Ремвооружение" и АО "НПП "Исток" им. Шокина",... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T19:12

2024-08-13T19:12

2024-08-13T19:12

форум "армия — 2024"

ростех

россия

александр борисов

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. На площадке Международного военно-технического форума "Армия-2024" ПСБ заключил соглашения о сотрудничестве с АО "Ремвооружение" и АО "НПП "Исток" им. Шокина", входящими в госкорпорацию "Ростех", сообщает пресс-служба банка. Благодаря новым договоренностям в финансово-кредитной сфере предприятия получат больше возможностей для реализации проектов развития, в том числе с использованием актуальных мер господдержки. "Перед ОПК стоят масштабные задачи по обеспечению национального суверенитета и безопасности, одновременно отрасль дает мощный импульс развитию гражданской промышленности, что является залогом экономического роста страны. ПСБ комплексно участвует в поддержке отрасли, обеспечивает предприятия необходимыми финансовыми ресурсами на льготных условиях для модернизации производства и реализации крупных проектов", – сказал первый заместитель председателя ПСБ Олег Минаев, его слова приводит пресс-служба. По словам генерального директора АО "Ремвооружение" Дениса Лепешко, сотрудничество с банком открывает дополнительные возможности для реализации крупных финансовых и инвестиционных проектов, что позволит досрочно выполнить гособоронзаказ на этот год и продолжить работать на развитие оборонно-промышленного комплекса в условиях специальной военной операции. "Соглашение подписано сроком на три года. Реализация соглашения предполагает существенное расширение сотрудничества по всей линейке банковских продуктов", - подчеркнул генеральный конструктор АО "НПП "Исток им. Шокина" Александр Борисов, его слова приводит пресс-служба. Международный военно-технический форум "Армия" – выставочное мероприятие, организуемое министерством обороны Российской Федерации для демонстрации инновационных идей и достижений в сфере высокотехнологичного производства. Форум проводится ежегодно в соответствии с распоряжением правительства РФ.

https://ria.ru/20240813/sotrudnichestvo-1965929004.html

https://ria.ru/20240802/bankomaty-1963683563.html

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форум "армия — 2024", ростех, россия, александр борисов