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Собянин: проекты благоустройства окупаются в Москве за год - РИА Новости, 14.08.2024
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18:41 13.08.2024 (обновлено: 12:53 14.08.2024)
https://ria.ru/20240813/sobyanin-1966134387.html
Собянин: проекты благоустройства окупаются в Москве за год
Собянин: проекты благоустройства окупаются в Москве за год - РИА Новости, 14.08.2024
Собянин: проекты благоустройства окупаются в Москве за год
Проекты благоустройства окупаются в Москве за год благодаря доходам от туризма, которые составляют 120 миллиардов рублей ежегодно, заявил мэр Москвы Сергей... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-13T18:41
2024-08-14T12:53
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москва
сергей собянин
городское хозяйство москвы
благоустройство
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская обл.), 13 авг - РИА Новости. Проекты благоустройства окупаются в Москве за год благодаря доходам от туризма, которые составляют 120 миллиардов рублей ежегодно, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на форуме "Территория смыслов". "Когда на этом месте (на территориях до благоустройства - ред.) стояли ларьки и машины парковались, там не было людей, не было торговли, не было туристов. Сегодня, потратив 100 миллиардов на благоустройство, мы за год дополнительно имеем 120 миллиардов от туризма. За год окупаются эти проекты, за год", - сказал Собянин. Он отметил, что безопасный и комфортный город дает колоссальную экономическую отдачу.
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москва, сергей собянин, городское хозяйство москвы, благоустройство
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Сергей Собянин, Городское хозяйство Москвы, Благоустройство

Собянин: проекты благоустройства окупаются в Москве за год

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМэр Москвы Собянин
Мэр Москвы Собянин - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Мэр Москвы Собянин
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская обл.), 13 авг - РИА Новости. Проекты благоустройства окупаются в Москве за год благодаря доходам от туризма, которые составляют 120 миллиардов рублей ежегодно, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на форуме "Территория смыслов".
"Когда на этом месте (на территориях до благоустройства - ред.) стояли ларьки и машины парковались, там не было людей, не было торговли, не было туристов. Сегодня, потратив 100 миллиардов на благоустройство, мы за год дополнительно имеем 120 миллиардов от туризма. За год окупаются эти проекты, за год", - сказал Собянин.
Он отметил, что безопасный и комфортный город дает колоссальную экономическую отдачу.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваСергей СобянинГородское хозяйство МосквыБлагоустройство
 
 
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