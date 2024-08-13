https://ria.ru/20240813/sobyanin-1966134387.html
Собянин: проекты благоустройства окупаются в Москве за год
Собянин: проекты благоустройства окупаются в Москве за год - РИА Новости, 14.08.2024
Собянин: проекты благоустройства окупаются в Москве за год
Проекты благоустройства окупаются в Москве за год благодаря доходам от туризма, которые составляют 120 миллиардов рублей ежегодно, заявил мэр Москвы Сергей... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-13T18:41
2024-08-13T18:41
2024-08-14T12:53
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
сергей собянин
городское хозяйство москвы
благоустройство
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878525477_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6f6d217b00d5e55c62b4ae3d32b635bc.jpg
СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская обл.), 13 авг - РИА Новости. Проекты благоустройства окупаются в Москве за год благодаря доходам от туризма, которые составляют 120 миллиардов рублей ежегодно, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на форуме "Территория смыслов". "Когда на этом месте (на территориях до благоустройства - ред.) стояли ларьки и машины парковались, там не было людей, не было торговли, не было туристов. Сегодня, потратив 100 миллиардов на благоустройство, мы за год дополнительно имеем 120 миллиардов от туризма. За год окупаются эти проекты, за год", - сказал Собянин. Он отметил, что безопасный и комфортный город дает колоссальную экономическую отдачу.
https://realty.ria.ru/20240814/moek-1966123484.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878525477_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_793356b2b066cdb325f0cd244e2ff87b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сергей собянин, городское хозяйство москвы, благоустройство
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Сергей Собянин, Городское хозяйство Москвы, Благоустройство