https://ria.ru/20240813/sobyanin-1966134387.html

Собянин: проекты благоустройства окупаются в Москве за год

Собянин: проекты благоустройства окупаются в Москве за год - РИА Новости, 14.08.2024

Собянин: проекты благоустройства окупаются в Москве за год

Проекты благоустройства окупаются в Москве за год благодаря доходам от туризма, которые составляют 120 миллиардов рублей ежегодно, заявил мэр Москвы Сергей... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-13T18:41

2024-08-13T18:41

2024-08-14T12:53

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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская обл.), 13 авг - РИА Новости. Проекты благоустройства окупаются в Москве за год благодаря доходам от туризма, которые составляют 120 миллиардов рублей ежегодно, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на форуме "Территория смыслов". "Когда на этом месте (на территориях до благоустройства - ред.) стояли ларьки и машины парковались, там не было людей, не было торговли, не было туристов. Сегодня, потратив 100 миллиардов на благоустройство, мы за год дополнительно имеем 120 миллиардов от туризма. За год окупаются эти проекты, за год", - сказал Собянин. Он отметил, что безопасный и комфортный город дает колоссальную экономическую отдачу.

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Артем Смирнов

москва, сергей собянин, городское хозяйство москвы, благоустройство