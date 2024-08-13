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Вражеские беспилотники не залетали в Москву уже год, заявил Собянин - РИА Новости, 13.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:33 13.08.2024 (обновлено: 17:48 13.08.2024)
https://ria.ru/20240813/sobyanin-1965991245.html
Вражеские беспилотники не залетали в Москву уже год, заявил Собянин
Вражеские беспилотники не залетали в Москву уже год, заявил Собянин - РИА Новости, 13.08.2024
Вражеские беспилотники не залетали в Москву уже год, заявил Собянин
Атаки БПЛА не прекращаются ни на день, но сегодня московское небо надежно защищено, уже в течение года ни одного попадания на территорию города нет, заявил мэр... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T17:33
2024-08-13T17:48
москва
специальная военная операция на украине
сергей собянин
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Атаки БПЛА не прекращаются ни на день, но сегодня московское небо надежно защищено, уже в течение года ни одного попадания на территорию города нет, заявил мэр Москвы Сергей Собянин."Москва первая вообще испытала на себе удары беспилотников, они прилетали в правительственные здания, в жилые здания и даже в Кремль. Благодаря совместной большой работе, проделанной с министерством обороны, сегодня московское небо защищено надежнее, чем, может быть, другие регионы, и уже в течение года ни одного попадания на территорию города нет, хотя атаки не прекращаются ни на один день", - сказал Собянин в ходе встречи с участниками заезда "Служение" в рамках форума "Территория смыслов".
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москва, сергей собянин, россия, вооруженные силы украины
Москва, Специальная военная операция на Украине, Сергей Собянин, Россия, Вооруженные силы Украины
Вражеские беспилотники не залетали в Москву уже год, заявил Собянин

Собянин: сегодня московское небо надежно защищено

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Атаки БПЛА не прекращаются ни на день, но сегодня московское небо надежно защищено, уже в течение года ни одного попадания на территорию города нет, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Москва первая вообще испытала на себе удары беспилотников, они прилетали в правительственные здания, в жилые здания и даже в Кремль. Благодаря совместной большой работе, проделанной с министерством обороны, сегодня московское небо защищено надежнее, чем, может быть, другие регионы, и уже в течение года ни одного попадания на территорию города нет, хотя атаки не прекращаются ни на один день", - сказал Собянин в ходе встречи с участниками заезда "Служение" в рамках форума "Территория смыслов".
Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
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Вчера, 17:32
 
Специальная военная операция на УкраинеМоскваСергей СобянинРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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