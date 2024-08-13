https://ria.ru/20240813/sobyanin-1965990825.html

Собянин назвал Москву одним из лидеров по набору добровольцев на СВО

Собянин назвал Москву одним из лидеров по набору добровольцев на СВО - РИА Новости, 13.08.2024

Собянин назвал Москву одним из лидеров по набору добровольцев на СВО

Десятки тысяч человек отправились на СВО добровольцами из Москвы, в этом году во вторую волну контрактации уйдет еще 23 тысячи человек, заявил мэр Москвы Сергей РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T17:32

2024-08-13T17:32

2024-08-13T18:05

москва

россия

специальная военная операция на украине

общество

сергей собянин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/09/1965259472_0:159:3073:1888_1920x0_80_0_0_d34083c6f51d4aaefe0e6a1b42a64ef0.jpg

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Десятки тысяч человек отправились на СВО добровольцами из Москвы, в этом году во вторую волну контрактации уйдет еще 23 тысячи человек, заявил мэр Москвы Сергей Собянин."Десятки тысяч людей сегодня законтрактованы или ушли добровольцами из Москвы. В мобилизацию ушло 22 тысячи, в первую волну контрактации - 21 (тысяча - ред.), и в этом году во вторую волну контрактации уйдет еще 23 тысячи человек. Москва является в этом отношении одним из лидеров среди субъектов по динамике, по количеству людей, которые там сражаются", - заявил Собянин в ходе встречи с участниками заезда "Служение" в рамках форума "Территория смыслов".Мэр добавил, что на сегодняшний день значительная часть раненых в зоне СВО лечится и реабилитируется в Москве.

https://ria.ru/20240813/sobyanin-1965991245.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, россия, общество, сергей собянин