https://ria.ru/20240813/sobyanin-1965990825.html
Собянин назвал Москву одним из лидеров по набору добровольцев на СВО
Собянин назвал Москву одним из лидеров по набору добровольцев на СВО - РИА Новости, 13.08.2024
Собянин назвал Москву одним из лидеров по набору добровольцев на СВО
Десятки тысяч человек отправились на СВО добровольцами из Москвы, в этом году во вторую волну контрактации уйдет еще 23 тысячи человек, заявил мэр Москвы Сергей РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T17:32
2024-08-13T17:32
2024-08-13T18:05
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Десятки тысяч человек отправились на СВО добровольцами из Москвы, в этом году во вторую волну контрактации уйдет еще 23 тысячи человек, заявил мэр Москвы Сергей Собянин."Десятки тысяч людей сегодня законтрактованы или ушли добровольцами из Москвы. В мобилизацию ушло 22 тысячи, в первую волну контрактации - 21 (тысяча - ред.), и в этом году во вторую волну контрактации уйдет еще 23 тысячи человек. Москва является в этом отношении одним из лидеров среди субъектов по динамике, по количеству людей, которые там сражаются", - заявил Собянин в ходе встречи с участниками заезда "Служение" в рамках форума "Территория смыслов".Мэр добавил, что на сегодняшний день значительная часть раненых в зоне СВО лечится и реабилитируется в Москве.
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москва, россия, общество, сергей собянин
Москва, Россия, Специальная военная операция на Украине, Общество, Сергей Собянин
Собянин назвал Москву одним из лидеров по набору добровольцев на СВО
Собянин: десятки тысяч человек ушли на СВО добровольцами из Москвы
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Десятки тысяч человек отправились на СВО добровольцами из Москвы, в этом году во вторую волну контрактации уйдет еще 23 тысячи человек, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Десятки тысяч людей сегодня законтрактованы или ушли добровольцами из Москвы. В мобилизацию ушло 22 тысячи, в первую волну контрактации - 21 (тысяча - ред.), и в этом году во вторую волну контрактации уйдет еще 23 тысячи человек. Москва является в этом отношении одним из лидеров среди субъектов по динамике, по количеству людей, которые там сражаются", - заявил Собянин в ходе встречи с участниками заезда "Служение" в рамках форума "Территория смыслов".
Мэр добавил, что на сегодняшний день значительная часть раненых в зоне СВО лечится и реабилитируется в Москве.