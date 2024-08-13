https://ria.ru/20240813/slutskij-1965911692.html
Слуцкий объяснил, почему США хотят сменить Зеленского
Слуцкий объяснил, почему США хотят сменить Зеленского - РИА Новости, 13.08.2024
Слуцкий объяснил, почему США хотят сменить Зеленского
Данные СВР о замене Владимира Зеленского - подтверждение факта внешнего управления на Украине, сейчас разговаривать с Украиной не о чем, считает глава комитета... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T13:32
2024-08-13T13:32
2024-08-13T13:32
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Данные СВР о замене Владимира Зеленского - подтверждение факта внешнего управления на Украине, сейчас разговаривать с Украиной не о чем, считает глава комитета ГД по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщили, что в Вашингтоне прорабатывают варианты замены Зеленского на более управляемую и менее коррумпированную фигуру. "Информация СВР - еще одно подтверждение факта внешнего управления на Украине. Как сказал Владимир Путин, в настоящий момент разговаривать не о чем. И да - не с кем", - сказал Слуцкий РИА Новости. Он добавил, есть вероятность, что в США уже "не могут игнорировать очевидность: Зеленский утратил не только легитимность, но и адекватность", последнее - задолго до официального истечения срока президентских полномочий. И провокация в Курской области свидетельствует этому. "Как будет меняться ситуация - покажет время. В любом случае, все цели СВО должны и будут достигнуты", - заключил глава комитета.
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политика, сша, владимир зеленский, леонид слуцкий (политик), владимир путин, в мире
Политика, США, Владимир Зеленский, Леонид Слуцкий (политик), Владимир Путин, В мире
Слуцкий объяснил, почему США хотят сменить Зеленского
Слуцкий: данные СВР о Зеленском подтверждают факт внешнего управления на Украине
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Данные СВР о замене Владимира Зеленского - подтверждение факта внешнего управления на Украине, сейчас разговаривать с Украиной не о чем, считает глава комитета ГД по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщили, что в Вашингтоне прорабатывают варианты замены Зеленского на более управляемую и менее коррумпированную фигуру.
"Информация СВР - еще одно подтверждение факта внешнего управления на Украине. Как сказал Владимир Путин, в настоящий момент разговаривать не о чем. И да - не с кем", - сказал Слуцкий РИА Новости.
Он добавил, есть вероятность, что в США уже "не могут игнорировать очевидность: Зеленский утратил не только легитимность, но и адекватность", последнее - задолго до официального истечения срока президентских полномочий. И провокация в Курской области свидетельствует этому.
"Как будет меняться ситуация - покажет время. В любом случае, все цели СВО должны и будут достигнуты", - заключил глава комитета.