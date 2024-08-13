https://ria.ru/20240813/siyanie-1965844366.html

В небе над Калининградской областью наблюдали полярное сияние

В небе над Калининградской областью наблюдали полярное сияние - РИА Новости, 13.08.2024

В небе над Калининградской областью наблюдали полярное сияние

Поток метеоров и яркое полярное сияние наблюдали в ночь на вторник в небе над Калининградской областью, сообщает Telegram-канал "Погода и метеоявления в... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T07:58

2024-08-13T07:58

2024-08-13T12:55

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КАЛИНИНГРАД, 13 авг - РИА Новости. Поток метеоров и яркое полярное сияние наблюдали в ночь на вторник в небе над Калининградской областью, сообщает Telegram-канал "Погода и метеоявления в Калининградской области". "Невероятная ночь... Яркое полярное сияние прямо сейчас в небе над регионом, визуально заметны отчетливые столбы на севером горизонте! Потрясающее везение в совокупности с пиком метеорного потока", - говорится в сообщении. Ранее полярное сияние наблюдали в регионе в ночь на понедельник. Эксперты сообщали, что на Земле действовала геомагнитная буря, полярное сияние можно было наблюдать вплоть до средних широт. В ночь на вторник к сиянию добавился поток метеоров, такое сочетание - достаточное редкое явление.

https://ria.ru/20240810/astronom-1965334667.html

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космос - риа наука, калининградская область, земля, общество, россия