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В небе над Калининградской областью наблюдали полярное сияние - РИА Новости, 13.08.2024
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07:58 13.08.2024 (обновлено: 12:55 13.08.2024)
https://ria.ru/20240813/siyanie-1965844366.html
В небе над Калининградской областью наблюдали полярное сияние
В небе над Калининградской областью наблюдали полярное сияние - РИА Новости, 13.08.2024
В небе над Калининградской областью наблюдали полярное сияние
Поток метеоров и яркое полярное сияние наблюдали в ночь на вторник в небе над Калининградской областью, сообщает Telegram-канал "Погода и метеоявления в... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T07:58
2024-08-13T12:55
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КАЛИНИНГРАД, 13 авг - РИА Новости. Поток метеоров и яркое полярное сияние наблюдали в ночь на вторник в небе над Калининградской областью, сообщает Telegram-канал "Погода и метеоявления в Калининградской области". "Невероятная ночь... Яркое полярное сияние прямо сейчас в небе над регионом, визуально заметны отчетливые столбы на севером горизонте! Потрясающее везение в совокупности с пиком метеорного потока", - говорится в сообщении. Ранее полярное сияние наблюдали в регионе в ночь на понедельник. Эксперты сообщали, что на Земле действовала геомагнитная буря, полярное сияние можно было наблюдать вплоть до средних широт. В ночь на вторник к сиянию добавился поток метеоров, такое сочетание - достаточное редкое явление.
https://ria.ru/20240810/astronom-1965334667.html
https://ria.ru/20240813/gruzovik-1965836610.html
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космос - риа наука, калининградская область, земля, общество, россия
Космос - РИА Наука, Калининградская область, Земля, Общество, Россия
В небе над Калининградской областью наблюдали полярное сияние

В небе над Калининградской областью наблюдали поток метеоров и полярное сияние

© Фото : Адриана Романова/ВКонтактеПолярное сияние в небе над Калининградской областью. 13 августа 2024
Полярное сияние в небе над Калининградской областью. 13 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© Фото : Адриана Романова/ВКонтакте
Полярное сияние в небе над Калининградской областью. 13 августа 2024
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 13 авг - РИА Новости. Поток метеоров и яркое полярное сияние наблюдали в ночь на вторник в небе над Калининградской областью, сообщает Telegram-канал "Погода и метеоявления в Калининградской области".
"Невероятная ночь... Яркое полярное сияние прямо сейчас в небе над регионом, визуально заметны отчетливые столбы на севером горизонте! Потрясающее везение в совокупности с пиком метеорного потока", - говорится в сообщении.
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Ранее полярное сияние наблюдали в регионе в ночь на понедельник.
Эксперты сообщали, что на Земле действовала геомагнитная буря, полярное сияние можно было наблюдать вплоть до средних широт.
В ночь на вторник к сиянию добавился поток метеоров, такое сочетание - достаточное редкое явление.
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