https://ria.ru/20240813/simonjan-1965990667.html

Симоньян ответила на статью "Голоса Америки" о работе RT в Африке

Симоньян ответила на статью "Голоса Америки" о работе RT в Африке - РИА Новости, 13.08.2024

Симоньян ответила на статью "Голоса Америки" о работе RT в Африке

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, комментируя статью "Голоса Америки"* о работе RT в Африке, предложила им... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T17:32

2024-08-13T17:32

2024-08-13T17:41

африка

россия

маргарита симоньян

телеканал rt

миа "россия сегодня"

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, комментируя статью "Голоса Америки"* о работе RT в Африке, предложила им завидовать молча в своем Telegram-канале. "Голос Америки" завидует нашим успехам в Африке... Завидуйте молча", - написала Симонян. В частности, информационный ресурс написал о том, что в африканских городах стали появляться исторические изображения предводителей борьбы за независимость и цитаты о борьбе с колониализмом в рамках рекламной кампании телеканала RT. В этой публикации "Голос Америки" назвал Россию "ведущим источником дезинформации на (Африканском - ред.) континенте".* СМИ, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20231113/zapad-1909072589.html

африка

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

африка, россия, маргарита симоньян, телеканал rt, миа "россия сегодня"