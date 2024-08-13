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Суд оштрафовал фонд Wikimedia за запрещенный контент в "Википедии"
Суд оштрафовал фонд Wikimedia за запрещенный контент в "Википедии" - РИА Новости, 13.08.2024
Суд оштрафовал фонд Wikimedia за запрещенный контент в "Википедии"
Таганский суд Москвы оштрафовал на 4 миллиона рублей фонд Wikimedia за неудаление запрещенного контента из "Википедии", сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T14:11
2024-08-13T14:11
2024-08-13T14:11
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал на 4 миллиона рублей фонд Wikimedia за неудаление запрещенного контента из "Википедии", сообщили РИА Новости в суде. "Суд признал Wikimedia Foundation, Inc виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, и назначил ей наказание в виде административного штрафа в размере 4 миллионов рублей", - сказала собеседница агентства. В суде оказались уточнить детали, стороны на заседании не присутствовали.
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происшествия, москва, россия, wikipedia
Происшествия, Москва, Россия, Wikipedia
Суд оштрафовал фонд Wikimedia за запрещенный контент в "Википедии"
Суд оштрафовал Wikimedia на 4 млн рублей за запрещенный контент в "Википедии"