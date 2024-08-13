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Управление по морской политике займется защитой прав России на шельфе
Управление по морской политике займется защитой прав России на шельфе - РИА Новости, 13.08.2024
Управление по морской политике займется защитой прав России на шельфе
Управление президента РФ по национальной морской политике займется вопросами защиты прав России на ее континентальном шельфе, следует из положения об Управлении РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T16:43
2024-08-13T16:43
2024-08-13T16:43
россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Управление президента РФ по национальной морской политике займется вопросами защиты прав России на ее континентальном шельфе, следует из положения об Управлении президента РФ по вопросам национальной морской политики. Утверждающий положение указ президента России Владимира Путина размещен на сайте официального опубликования правовой информации. "Основными функциями Управления являются: ... реализации и защиты суверенных прав государства на континентальном шельфе Российской Федерации, связанных с разведкой и освоением его природных ресурсов", - говорится в документе.
https://ria.ru/20240526/granitsy-1948408281.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, политика
Россия, Владимир Путин, Политика
Управление по морской политике займется защитой прав России на шельфе
Управление по морской политике будет защищать права РФ на континентальном шельфе
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Управление президента РФ по национальной морской политике займется вопросами защиты прав России на ее континентальном шельфе, следует из положения об Управлении президента РФ по вопросам национальной морской политики.
Утверждающий положение указ президента России Владимира Путина размещен на сайте официального опубликования правовой информации.
"Основными функциями Управления являются: ... реализации и защиты суверенных прав государства на континентальном шельфе Российской Федерации, связанных с разведкой и освоением его природных ресурсов", - говорится в документе.