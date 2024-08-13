https://ria.ru/20240813/shelf-1965974191.html

Управление по морской политике займется защитой прав России на шельфе

Управление по морской политике займется защитой прав России на шельфе - РИА Новости, 13.08.2024

Управление по морской политике займется защитой прав России на шельфе

Управление президента РФ по национальной морской политике займется вопросами защиты прав России на ее континентальном шельфе, следует из положения об Управлении РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T16:43

2024-08-13T16:43

2024-08-13T16:43

россия

владимир путин

политика

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Управление президента РФ по национальной морской политике займется вопросами защиты прав России на ее континентальном шельфе, следует из положения об Управлении президента РФ по вопросам национальной морской политики. Утверждающий положение указ президента России Владимира Путина размещен на сайте официального опубликования правовой информации. "Основными функциями Управления являются: ... реализации и защиты суверенных прав государства на континентальном шельфе Российской Федерации, связанных с разведкой и освоением его природных ресурсов", - говорится в документе.

https://ria.ru/20240526/granitsy-1948408281.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, политика