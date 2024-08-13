https://ria.ru/20240813/sevmorput-1965989488.html
Морская коллегия займется задачами развития Севморпути
Морская коллегия займется задачами развития Севморпути - РИА Новости, 13.08.2024
Морская коллегия займется задачами развития Севморпути
Морская коллегия РФ займется задачами развития Северного морского пути. РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T17:27
2024-08-13T17:27
2024-08-13T17:38
россия
владимир путин
северный морской путь
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Морская коллегия РФ займется задачами развития Северного морского пути.Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Основными задачами коллегии являются... развитие Северного морского пути в качестве национальной транспортной коммуникации Российской Федерации", - говорится в документе.
https://ria.ru/20240813/kollegiya-1965990254.html
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россия, владимир путин, северный морской путь
Россия, Владимир Путин, Северный морской путь
Морская коллегия займется задачами развития Севморпути
Морская коллегия займется задачами развития Северного морского пути