Рейтинг@Mail.ru
Морская коллегия займется задачами развития Севморпути - РИА Новости, 13.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:27 13.08.2024 (обновлено: 17:38 13.08.2024)
https://ria.ru/20240813/sevmorput-1965989488.html
Морская коллегия займется задачами развития Севморпути
Морская коллегия займется задачами развития Севморпути - РИА Новости, 13.08.2024
Морская коллегия займется задачами развития Севморпути
Морская коллегия РФ займется задачами развития Северного морского пути. РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T17:27
2024-08-13T17:38
россия
владимир путин
северный морской путь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893456598_0:0:3091:1739_1920x0_80_0_0_8e082b09e3c63eca34c85bfc0c5dd8ce.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Морская коллегия РФ займется задачами развития Северного морского пути.Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Основными задачами коллегии являются... развитие Северного морского пути в качестве национальной транспортной коммуникации Российской Федерации", - говорится в документе.
https://ria.ru/20240813/kollegiya-1965990254.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893456598_317:0:3048:2048_1920x0_80_0_0_f95f8adea2407933ff32d5c0e610627f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, северный морской путь
Россия, Владимир Путин, Северный морской путь
Морская коллегия займется задачами развития Севморпути

Морская коллегия займется задачами развития Северного морского пути

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЛедоколы во Владивостоке
Ледоколы во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Ледоколы во Владивостоке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Морская коллегия РФ займется задачами развития Северного морского пути.
Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Основными задачами коллегии являются... развитие Северного морского пути в качестве национальной транспортной коммуникации Российской Федерации", - говорится в документе.
Учения Военно-морского флота. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
Морская коллегия займется задачами развития ВМФ России
Вчера, 17:29
 
РоссияВладимир ПутинСеверный морской путь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала