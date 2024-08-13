https://ria.ru/20240813/sevastopol-1966028480.html
Жителей Севастополя предупредили об учениях со стрельбой
Жителей Севастополя предупредили об учениях со стрельбой - РИА Новости, 13.08.2024
Жителей Севастополя предупредили об учениях со стрельбой
В Севастополе флот проведет учения со стрельбой, в городе всё спокойно, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T20:12
2024-08-13T20:12
2024-08-13T20:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости. В Севастополе флот проведет учения со стрельбой, в городе всё спокойно, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. "Ориентировочно до 21.00 (совпадает с мск - ред.) в районе Северного и Южного молов, а также Стрелецкой и Камышовой бухт флот проводит тренировки расчетов ППДО (противоподводной диверсионной обороны - ред.) со стрельбой из различных видов стрелкового оружия", - написал Развожаев. По его словам, в городе всё спокойно.
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севастополь, михаил развожаев, россия, безопасность, общество
Севастополь, Михаил Развожаев, Россия, Безопасность, Общество
Жителей Севастополя предупредили об учениях со стрельбой
Развожаев: флот в Севастополе проведет учения со стрельбой, в городе спокойно