https://ria.ru/20240813/serbiya-1965839537.html
В Сербии опровергли сообщения о поставках оружия Киеву
В Сербии опровергли сообщения о поставках оружия Киеву - РИА Новости, 13.08.2024
В Сербии опровергли сообщения о поставках оружия Киеву
Вице-премьер Сербии Александр Вулин в интервью РИА Новости заявил о сообщениях про сербское оружие на Украине, что покупатели не запрашивали разрешения на его... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T06:37
2024-08-13T06:37
2024-08-13T06:40
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БЕЛГРАД, 13 авг – РИА Новости. Вице-премьер Сербии Александр Вулин в интервью РИА Новости заявил о сообщениях про сербское оружие на Украине, что покупатели не запрашивали разрешения на его поставки третьим странам, в том числе Киеву. Ранее газета Financial Times со ссылкой на оказавшиеся в ее распоряжении подсчеты сообщила, что Украина с начала специальной военной операции могла получить через третьи страны боеприпасы из Сербии на сумму около 800 миллионов евро. "Мы – единственная страна, которая ввела обязательство по дополнительным гарантиям со стороны покупателей, что оружие и боеприпасы не могут быть проданы третьей стране без согласия Сербии. Наряду со всеми существующими нормами мы добавили это требование и настояли на нем все во всех контрактах. Насколько знаю, не было запросов от других стран, чтобы наша (оборонная – ред.) продукция продавалась третьим странам", - заявил замглавы сербского правительства в разговоре с агентством. По мнению вице-премьера, ложные сообщения о поставках сербского оружия на Украину призваны испортить отношения между Белградом и Москвой."Значительное число НПО в Сербии получили задачу организовать разные собрания и активно продвигать в СМИ тему вооружения Украины со стороны Сербии, чтобы как можно сильнее оказать давление на российское общественное мнение, а оно оказало давление на политику РФ", — рассказал Вулич.
https://ria.ru/20240812/briks-1965596054.html
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в мире, сербия, украина, россия, александр вулин, киев
В мире, Сербия, Украина, Россия, Александр Вулин, Киев
В Сербии опровергли сообщения о поставках оружия Киеву
Вице-премьер Вулин: покупатели не просили разрешения на поставки оружия Украине
БЕЛГРАД, 13 авг – РИА Новости. Вице-премьер Сербии Александр Вулин в интервью РИА Новости заявил о сообщениях про сербское оружие на Украине, что покупатели не запрашивали разрешения на его поставки третьим странам, в том числе Киеву.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на оказавшиеся в ее распоряжении подсчеты сообщила, что Украина с начала специальной военной операции могла получить через третьи страны боеприпасы из Сербии на сумму около 800 миллионов евро.
"Мы – единственная страна, которая ввела обязательство по дополнительным гарантиям со стороны покупателей, что оружие и боеприпасы не могут быть проданы третьей стране без согласия Сербии. Наряду со всеми существующими нормами мы добавили это требование и настояли на нем все во всех контрактах. Насколько знаю, не было запросов от других стран, чтобы наша (оборонная – ред.) продукция продавалась третьим странам", - заявил замглавы сербского правительства в разговоре с агентством.
По мнению вице-премьера, ложные сообщения о поставках сербского оружия на Украину призваны испортить отношения между Белградом и Москвой.
"Значительное число НПО в Сербии получили задачу организовать разные собрания и активно продвигать в СМИ тему вооружения Украины со стороны Сербии, чтобы как можно сильнее оказать давление на российское общественное мнение, а оно оказало давление на политику РФ", — рассказал Вулич.