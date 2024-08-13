https://ria.ru/20240813/serbiya-1965839537.html

В Сербии опровергли сообщения о поставках оружия Киеву

В Сербии опровергли сообщения о поставках оружия Киеву - РИА Новости, 13.08.2024

В Сербии опровергли сообщения о поставках оружия Киеву

Вице-премьер Сербии Александр Вулин в интервью РИА Новости заявил о сообщениях про сербское оружие на Украине, что покупатели не запрашивали разрешения на его... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T06:37

2024-08-13T06:37

2024-08-13T06:40

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БЕЛГРАД, 13 авг – РИА Новости. Вице-премьер Сербии Александр Вулин в интервью РИА Новости заявил о сообщениях про сербское оружие на Украине, что покупатели не запрашивали разрешения на его поставки третьим странам, в том числе Киеву. Ранее газета Financial Times со ссылкой на оказавшиеся в ее распоряжении подсчеты сообщила, что Украина с начала специальной военной операции могла получить через третьи страны боеприпасы из Сербии на сумму около 800 миллионов евро. "Мы – единственная страна, которая ввела обязательство по дополнительным гарантиям со стороны покупателей, что оружие и боеприпасы не могут быть проданы третьей стране без согласия Сербии. Наряду со всеми существующими нормами мы добавили это требование и настояли на нем все во всех контрактах. Насколько знаю, не было запросов от других стран, чтобы наша (оборонная – ред.) продукция продавалась третьим странам", - заявил замглавы сербского правительства в разговоре с агентством. По мнению вице-премьера, ложные сообщения о поставках сербского оружия на Украину призваны испортить отношения между Белградом и Москвой."Значительное число НПО в Сербии получили задачу организовать разные собрания и активно продвигать в СМИ тему вооружения Украины со стороны Сербии, чтобы как можно сильнее оказать давление на российское общественное мнение, а оно оказало давление на политику РФ", — рассказал Вулич.

https://ria.ru/20240812/briks-1965596054.html

https://ria.ru/20240625/serbiya-1955423819.html

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