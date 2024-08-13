https://ria.ru/20240813/senator-1965879564.html

В Совфеде призвали наказывать блогеров, распространяющих фейки о КТО

В Совфеде призвали наказывать блогеров, распространяющих фейки о КТО - РИА Новости, 13.08.2024

В Совфеде призвали наказывать блогеров, распространяющих фейки о КТО

Необходимо ввести для блогеров, распространяющих недостоверную информацию о ходе контртеррористической операции (КТО) в приграничных регионах РФ,... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T11:18

2024-08-13T11:18

2024-08-13T11:19

безопасность

россия

курская область

брянская область

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Необходимо ввести для блогеров, распространяющих недостоверную информацию о ходе контртеррористической операции (КТО) в приграничных регионах РФ, ответственность вплоть до уголовной, заявила РИА Новости сенатор Наталия Косихина. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО. "Сама неоднократно знакомилась с информацией, которую вбрасывали российские блогеры, а потом она опровергалась! Важно, чтобы данная категория граждан понимала и осознавала последствия, которые они могут понести за свои опрометчивые заявления, особенно, когда речь идет о регионе, где введен режим КТО. Считаю, что в данном вопросе необходимо наказывать вплоть до уголовной ответственности лиц, занимающихся блогерской деятельностью и разносящих через социальные сети и мессенджеры непроверенную и основанную исключительно на личных домыслах и убеждениях информацию, распространяющуюся на территориях, где введен режим КТО", - сказала Косихина. Сенатор отметила, что за событиями в приграничных регионах следит вся страна, используя различные источники информации. "В этой связи особую значимость приобретают "военные блогеры-миллионники или полумиллионники" - лица, которые пытаются из различных "источников" рассказать о положении дел, при этом даже не общаясь с военными, участниками СВО, военкорами. Такая безответственность и авантюрная попытка привлечь подписчиков приводит к росту тревожных настроений, а иногда и откровенной паники", - подчеркнула политик. По словам Косихиной, подобные блогеры должны понимать, что их читают и смотрят "не только российские граждане, но и украинские спецслужбы, которые на основе этой информации пишут материалы и рассылают их нашим гражданам". "Информационная гигиена является одним из главных ключей для нашей победы, которая обязательно произойдет", - резюмировала сенатор. Подразделения ВСУ численностью до тысячи человек в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 12 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курскомнаправлении потеряли более 1,6 тысячи военнослужащих, 32 танка и 23 бронетранспортера. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.

https://ria.ru/20240813/ukraina-1965848413.html

https://ria.ru/20240813/ukraina-1965816448.html

https://radiosputnik.ru/20240813/kurskaya-1965872624.html

россия

курская область

брянская область

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безопасность, россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины