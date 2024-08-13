https://ria.ru/20240813/seminar-1965963989.html
Алтайских бизнесменов научат получать максимальную выгоду от экспорта
Алтайских бизнесменов научат получать максимальную выгоду от экспорта - РИА Новости, 13.08.2024
Алтайских бизнесменов научат получать максимальную выгоду от экспорта
В Центре поддержки экспорта Алтайского края открыт прием заявок на участие в семинаре "Финансовые инструменты экспорта", который пройдет в центре "Мой бизнес" в РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T16:04
2024-08-13T16:04
2024-08-13T16:04
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. В Центре поддержки экспорта Алтайского края открыт прием заявок на участие в семинаре "Финансовые инструменты экспорта", который пройдет в центре "Мой бизнес" в Барнауле 10-11 сентября, сообщает пресс-служба регионального правительства. В рамках семинара на практических примерах будет показан порядок расчета стоимости экспортного контракта, представлены инструменты финансирования внешнеторговой сделки и алгоритм выбора наиболее выгодных из них с учетом условий. Отдельно будут проанализированы потенциальные риски, связанные с кредитованием иностранного покупателя, использованием различных методов платежей и работой зарубежных банков. Семинар бесплатный.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , алтайский край, барнаул
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Алтайский край, Барнаул
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. В Центре поддержки экспорта Алтайского края открыт прием заявок на участие в семинаре "Финансовые инструменты экспорта", который пройдет в центре "Мой бизнес" в Барнауле 10-11 сентября, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В рамках семинара на практических примерах будет показан порядок расчета стоимости экспортного контракта, представлены инструменты финансирования внешнеторговой сделки и алгоритм выбора наиболее выгодных из них с учетом условий.
Отдельно будут проанализированы потенциальные риски, связанные с кредитованием иностранного покупателя, использованием различных методов платежей и работой зарубежных банков.