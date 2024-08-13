https://ria.ru/20240813/seminar-1965963989.html

Алтайских бизнесменов научат получать максимальную выгоду от экспорта

Алтайских бизнесменов научат получать максимальную выгоду от экспорта - РИА Новости, 13.08.2024

Алтайских бизнесменов научат получать максимальную выгоду от экспорта

В Центре поддержки экспорта Алтайского края открыт прием заявок на участие в семинаре "Финансовые инструменты экспорта", который пройдет в центре "Мой бизнес" в РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T16:04

2024-08-13T16:04

2024-08-13T16:04

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твой бизнес – новости

поддержка бизнеса

алтайский край

барнаул

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. В Центре поддержки экспорта Алтайского края открыт прием заявок на участие в семинаре "Финансовые инструменты экспорта", который пройдет в центре "Мой бизнес" в Барнауле 10-11 сентября, сообщает пресс-служба регионального правительства. В рамках семинара на практических примерах будет показан порядок расчета стоимости экспортного контракта, представлены инструменты финансирования внешнеторговой сделки и алгоритм выбора наиболее выгодных из них с учетом условий. Отдельно будут проанализированы потенциальные риски, связанные с кредитованием иностранного покупателя, использованием различных методов платежей и работой зарубежных банков. Семинар бесплатный.

https://ria.ru/20240812/komandabiznes-1964214176.html

алтайский край

барнаул

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , алтайский край, барнаул