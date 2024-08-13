https://ria.ru/20240813/scheta-1965832112.html

Рекордсмены-взяточники из МВД оформляли счета на доверенных лиц

Рекордсмены-взяточники из МВД оформляли счета на доверенных лиц - РИА Новости, 13.08.2024

Рекордсмены-взяточники из МВД оформляли счета на доверенных лиц

Бывшие сотрудники МВД Георгий Сатюков и Дмитрий Соколов, обвиняемые во взяточничестве на пять миллиардов рублей и скрывшиеся за границей, оформляли брокерские и РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T03:54

2024-08-13T03:54

2024-08-13T11:12

происшествия

россия

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Бывшие сотрудники МВД Георгий Сатюков и Дмитрий Соколов, обвиняемые во взяточничестве на пять миллиардов рублей и скрывшиеся за границей, оформляли брокерские и банковские счета на доверенных лиц, суд арестовал 30 банковских счетов, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал экс-сотрудника МВД России, специализировавшегося на борьбе с финансовыми махинациями, Георгия Сатюкова за взяточничество в пять миллиардов рублей. Сообщалось, что московские суды по ходатайству следствия накладывают аресты на активы Сатюкова и Соколова, который был его подчиненным. Сейчас оба фигуранта находятся в международном розыске. Сатюкову вменяют получение взяток в особо крупном размере, Соколову — посредничество в их получении. Ранее в правоохранительных органах сообщали РИА Новости, что под арест попали одно жилое и два нежилых помещения и 13 банковских счетов супруги одного из обвиняемых. Также арестовано одно жилое и пять нежилых помещений брата одного из обвиняемых. "Установлено, что фигуранты владели и пользовались деньгами и активами, находящимися на банковских и брокерских счетах, открытых на доверенных лиц", —сказал собеседник агентства. Он добавил, что всего арестовано 30 банковских счетов, открытых в том числе в ПАО "Сбербанк России", ПАО Банк ВТБ, а также Сельскохозяйственном банке. Согласно материалам, которые есть в распоряжении РИА Новости, с марта по октябрь 2019 года Сатюков получил взятку в виде криптовалюты — не менее 2119 биткоинов (ВТС), 10 016 эфириума (ЕТН), эквивалентных не менее 4,9 миллиарда рублей, через криптокошельки "за незаконные действия, бездействие и общее покровительство по службе".

https://ria.ru/20240808/rossija-1964804873.html

https://ria.ru/20240812/sud-1965788973.html

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происшествия, россия