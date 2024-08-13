https://ria.ru/20240813/samolet-1965900292.html

Датчик задымления сработал в багажном отсеке самолета Тамбов – Петербург

Датчик задымления сработал в багажном отсеке самолета Тамбов – Петербург - РИА Новости, 13.08.2024

Датчик задымления сработал в багажном отсеке самолета Тамбов – Петербург

Датчик задымления сработал в багажном отсеке самолета Тамбов – Санкт-Петербург, аварийной ситуации не было, борт сел в аэропорту "Пулково" в штатном режиме,... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T12:56

2024-08-13T12:56

2024-08-13T12:56

происшествия

тамбов

санкт-петербург

пулково (аэропорт)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 авг – РИА Новости. Датчик задымления сработал в багажном отсеке самолета Тамбов – Санкт-Петербург, аварийной ситуации не было, борт сел в аэропорту "Пулково" в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Воздушные ворота Северной столицы", которая управляет аэропортом."В воздушном судне CRJ-100 (рейс 292 Тамбов - Санкт-Петербург) сработал датчик задымления в багажно-грузовом отсеке. Аварийная ситуация не декларировалась. Посадка прошла благополучно в штатном режиме в 11:38", – сказала собеседница агентства.Аэропорт "Пулково" продолжает обслуживание пассажиров и авиакомпаний в штатном режиме согласно расписанию.

https://ria.ru/20240810/tramp-1965325541.html

тамбов

санкт-петербург

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происшествия, тамбов, санкт-петербург, пулково (аэропорт)