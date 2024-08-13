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Датчик задымления сработал в багажном отсеке самолета Тамбов – Петербург - РИА Новости, 13.08.2024
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12:56 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/samolet-1965900292.html
Датчик задымления сработал в багажном отсеке самолета Тамбов – Петербург
Датчик задымления сработал в багажном отсеке самолета Тамбов – Петербург - РИА Новости, 13.08.2024
Датчик задымления сработал в багажном отсеке самолета Тамбов – Петербург
Датчик задымления сработал в багажном отсеке самолета Тамбов – Санкт-Петербург, аварийной ситуации не было, борт сел в аэропорту "Пулково" в штатном режиме,... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T12:56
2024-08-13T12:56
происшествия
тамбов
санкт-петербург
пулково (аэропорт)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 авг – РИА Новости. Датчик задымления сработал в багажном отсеке самолета Тамбов – Санкт-Петербург, аварийной ситуации не было, борт сел в аэропорту "Пулково" в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Воздушные ворота Северной столицы", которая управляет аэропортом."В воздушном судне CRJ-100 (рейс 292 Тамбов - Санкт-Петербург) сработал датчик задымления в багажно-грузовом отсеке. Аварийная ситуация не декларировалась. Посадка прошла благополучно в штатном режиме в 11:38", – сказала собеседница агентства.Аэропорт "Пулково" продолжает обслуживание пассажиров и авиакомпаний в штатном режиме согласно расписанию.
https://ria.ru/20240810/tramp-1965325541.html
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происшествия, тамбов, санкт-петербург, пулково (аэропорт)
Происшествия, Тамбов, Санкт-Петербург, Пулково (аэропорт)
Датчик задымления сработал в багажном отсеке самолета Тамбов – Петербург

Датчик задымления сработал на борту рейса из Тамбова, посадка прошла штатно

© РИА Новости / Игорь Руссак | Перейти в медиабанкТерминал аэропорта "Пулково" в Санкт-Петербурге
Терминал аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости / Игорь Руссак
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Терминал аэропорта "Пулково" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 авг – РИА Новости. Датчик задымления сработал в багажном отсеке самолета Тамбов – Санкт-Петербург, аварийной ситуации не было, борт сел в аэропорту "Пулково" в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Воздушные ворота Северной столицы", которая управляет аэропортом.
«
"В воздушном судне CRJ-100 (рейс 292 Тамбов - Санкт-Петербург) сработал датчик задымления в багажно-грузовом отсеке. Аварийная ситуация не декларировалась. Посадка прошла благополучно в штатном режиме в 11:38", – сказала собеседница агентства.
Аэропорт "Пулково" продолжает обслуживание пассажиров и авиакомпаний в штатном режиме согласно расписанию.
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10 августа, 03:06
 
ПроисшествияТамбовСанкт-ПетербургПулково (аэропорт)
 
 
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