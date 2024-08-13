https://ria.ru/20240813/samolet-1965900292.html
Датчик задымления сработал в багажном отсеке самолета Тамбов – Петербург
Датчик задымления сработал в багажном отсеке самолета Тамбов – Петербург - РИА Новости, 13.08.2024
Датчик задымления сработал в багажном отсеке самолета Тамбов – Петербург
Датчик задымления сработал в багажном отсеке самолета Тамбов – Санкт-Петербург, аварийной ситуации не было, борт сел в аэропорту "Пулково" в штатном режиме,... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T12:56
2024-08-13T12:56
2024-08-13T12:56
происшествия
тамбов
санкт-петербург
пулково (аэропорт)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131442/23/1314422382_0:178:3012:1872_1920x0_80_0_0_d6a59f521f8fd8cf7840ad615d0dd4ee.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 авг – РИА Новости. Датчик задымления сработал в багажном отсеке самолета Тамбов – Санкт-Петербург, аварийной ситуации не было, борт сел в аэропорту "Пулково" в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Воздушные ворота Северной столицы", которая управляет аэропортом."В воздушном судне CRJ-100 (рейс 292 Тамбов - Санкт-Петербург) сработал датчик задымления в багажно-грузовом отсеке. Аварийная ситуация не декларировалась. Посадка прошла благополучно в штатном режиме в 11:38", – сказала собеседница агентства.Аэропорт "Пулково" продолжает обслуживание пассажиров и авиакомпаний в штатном режиме согласно расписанию.
https://ria.ru/20240810/tramp-1965325541.html
тамбов
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131442/23/1314422382_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_9eb58317868811bb75f1b9f99870df6a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тамбов, санкт-петербург, пулково (аэропорт)
Происшествия, Тамбов, Санкт-Петербург, Пулково (аэропорт)
Датчик задымления сработал в багажном отсеке самолета Тамбов – Петербург
Датчик задымления сработал на борту рейса из Тамбова, посадка прошла штатно