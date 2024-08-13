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США не могут подчинить Россию своей воле, заявил бывший американский посол - РИА Новости, 13.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:26 13.08.2024 (обновлено: 15:27 13.08.2024)
https://ria.ru/20240813/sallivan-1965952454.html
США не могут подчинить Россию своей воле, заявил бывший американский посол
США не могут подчинить Россию своей воле, заявил бывший американский посол - РИА Новости, 13.08.2024
США не могут подчинить Россию своей воле, заявил бывший американский посол
У США заканчиваются рычаги давления на Россию, примером тому служит ситуация на Украине, заявил бывший американский посол в РФ Джон Салливан. РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T15:26
2024-08-13T15:27
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. У США заканчиваются рычаги давления на Россию, примером тому служит ситуация на Украине, заявил бывший американский посол в РФ Джон Салливан. "Если бы было что-то, что мы могли сделать, чтобы заставить Россию подчиниться нашей воле, мы бы это уже сделали на Украине. Чем мы им теперь будем угрожать?", - цитирует Салливана журнал Foreign policy. Он добавил, что США уже воспользовались "множеством кнутов" в отношении России из-за конфликта на Украине. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240811/atom-1965465962.html
https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html
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россия, украина, сша, джон салливан, владимир путин, сергей лавров, нато, в мире
Россия, Украина, США, Джон Салливан, Владимир Путин, Сергей Лавров, НАТО, В мире, Специальная военная операция на Украине
США не могут подчинить Россию своей воле, заявил бывший американский посол

Экс-посол Салливан: у США заканчиваются рычаги давления на Россию

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДжон Джозеф Салливан
Джон Джозеф Салливан - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Джон Джозеф Салливан. Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. У США заканчиваются рычаги давления на Россию, примером тому служит ситуация на Украине, заявил бывший американский посол в РФ Джон Салливан.
"Если бы было что-то, что мы могли сделать, чтобы заставить Россию подчиниться нашей воле, мы бы это уже сделали на Украине. Чем мы им теперь будем угрожать?", - цитирует Салливана журнал Foreign policy.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
Атомная ложь Америки
11 августа, 08:00
Он добавил, что США уже воспользовались "множеством кнутов" в отношении России из-за конфликта на Украине.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
За террористической атакой в Курской области стоят США
10 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСШАДжон СалливанВладимир ПутинСергей ЛавровНАТОВ мире
 
 
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