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В РЖД прокомментировали запредельную стоимость билетов из Анапы в Москву
В РЖД прокомментировали запредельную стоимость билетов из Анапы в Москву - РИА Новости, 13.08.2024
В РЖД прокомментировали запредельную стоимость билетов из Анапы в Москву
Высокая стоимость билетов из Анапы в Москву, доходящая до 92 тысяч рублей связана с высоким классом обслуживания, пишет "Парламентская газета" со ссылкой на... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T11:11
2024-08-13T11:11
2024-08-13T12:04
москва
анапа
ржд
федеральная пассажирская компания
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Высокая стоимость билетов из Анапы в Москву, доходящая до 92 тысяч рублей связана с высоким классом обслуживания, пишет "Парламентская газета" со ссылкой на разъяснения РЖД."В пресс-службе дочки РЖД — Федеральной пассажирской компании — "Парламентской газете" заявили, что 80-90 тысяч — это билеты с пересадками в вагоны СВ и люкс. И цена соответствует классу обслуживания", — указывает издание.Отмечается, что россияне жаловались — уехать с российских курортов крайне сложно из-за отсутствия дешевых билетов до Москвы по удобному маршруту.В статье советуется покупать билеты заранее, так как в этом случае цена будет ниже.
https://ria.ru/20240809/turizm-1965131646.html
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москва, анапа, ржд, федеральная пассажирская компания
Москва, Анапа, РЖД, Федеральная пассажирская компания
В РЖД прокомментировали запредельную стоимость билетов из Анапы в Москву
РЖД объяснила цену билетов Анапа-Москва до 92 тысяч рублей классом вагона