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В РЖД прокомментировали запредельную стоимость билетов из Анапы в Москву - РИА Новости, 13.08.2024
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11:11 13.08.2024 (обновлено: 12:04 13.08.2024)
https://ria.ru/20240813/rzhd-1965877704.html
В РЖД прокомментировали запредельную стоимость билетов из Анапы в Москву
В РЖД прокомментировали запредельную стоимость билетов из Анапы в Москву - РИА Новости, 13.08.2024
В РЖД прокомментировали запредельную стоимость билетов из Анапы в Москву
Высокая стоимость билетов из Анапы в Москву, доходящая до 92 тысяч рублей связана с высоким классом обслуживания, пишет "Парламентская газета" со ссылкой на... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T11:11
2024-08-13T12:04
москва
анапа
ржд
федеральная пассажирская компания
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Высокая стоимость билетов из Анапы в Москву, доходящая до 92 тысяч рублей связана с высоким классом обслуживания, пишет "Парламентская газета" со ссылкой на разъяснения РЖД."В пресс-службе дочки РЖД — Федеральной пассажирской компании — "Парламентской газете" заявили, что 80-90 тысяч — это билеты с пересадками в вагоны СВ и люкс. И цена соответствует классу обслуживания", — указывает издание.Отмечается, что россияне жаловались — уехать с российских курортов крайне сложно из-за отсутствия дешевых билетов до Москвы по удобному маршруту.В статье советуется покупать билеты заранее, так как в этом случае цена будет ниже.
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москва, анапа, ржд, федеральная пассажирская компания
Москва, Анапа, РЖД, Федеральная пассажирская компания
В РЖД прокомментировали запредельную стоимость билетов из Анапы в Москву

РЖД объяснила цену билетов Анапа-Москва до 92 тысяч рублей классом вагона

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЛоготип ОАО РЖД
Логотип ОАО РЖД - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Логотип ОАО РЖД . Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Высокая стоимость билетов из Анапы в Москву, доходящая до 92 тысяч рублей связана с высоким классом обслуживания, пишет "Парламентская газета" со ссылкой на разъяснения РЖД.
"В пресс-службе дочки РЖД — Федеральной пассажирской компании — "Парламентской газете" заявили, что 80-90 тысяч — это билеты с пересадками в вагоны СВ и люкс. И цена соответствует классу обслуживания", — указывает издание.
Отмечается, что россияне жаловались — уехать с российских курортов крайне сложно из-за отсутствия дешевых билетов до Москвы по удобному маршруту.
В статье советуется покупать билеты заранее, так как в этом случае цена будет ниже.
Анапа - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
В РСТ предложили решение проблемы возвращения туристов из Анапы
9 августа, 11:09
 
МоскваАнапаРЖДФедеральная пассажирская компания
 
 
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