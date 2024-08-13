Рейтинг@Mail.ru
На форуме "Армия" заключили госконтракт на поставку ракет для "Искандеров" - РИА Новости, 13.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:54 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/rostehi-1965886609.html
На форуме "Армия" заключили госконтракт на поставку ракет для "Искандеров"
На форуме "Армия" заключили госконтракт на поставку ракет для "Искандеров" - РИА Новости, 13.08.2024
На форуме "Армия" заключили госконтракт на поставку ракет для "Искандеров"
Научно-производственная корпорация "Конструкторское бюро машиностроения" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" "Ростеха") поставит ракеты 9М723-2ФЗ... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T11:54
2024-08-13T11:54
безопасность
россия
анатолий гуляев
высокоточные комплексы
ростех
форум "армия — 2024"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944068848_0:58:3071:1785_1920x0_80_0_0_514840dd6248a7da7c941a796f6c8bef.jpg
КУБИНКА (Московская обл.), 13 авг - РИА Новости. Научно-производственная корпорация "Конструкторское бюро машиностроения" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" "Ростеха") поставит ракеты 9М723-2ФЗ министерству обороны РФ. Госконтракт в ходе форума "Армия-2024" вручил начальник Главного управления вооружения Вооруженных сил РФ генерал-полковник Анатолий Гуляев генеральному директору научно-производственной корпорации Сергею Питикову. Управляемыми оперативно-тактическими ракетами 9М723 оснащаются ракетные комплексы "Искандер". Также подписаны контракты на изготовление и поставку телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов "Марлин-350", противодиверсионных катеров проекта 21980, универсального водолазного снаряжения СВУ-5-2, комплекса средств оперативной подготовки позиционных районов 15Ш100. Кроме того, Минобороны России получат новые автоперевязочные АП-3.
https://ria.ru/20240812/pvo-1965573185.html
https://ria.ru/20240812/oborona-1965572543.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944068848_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_df62ba51d680583b42a54852a794d8c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, анатолий гуляев, высокоточные комплексы, ростех, форум "армия — 2024"
Безопасность, Россия, Анатолий Гуляев, Высокоточные комплексы, Ростех, Форум "Армия — 2024"
На форуме "Армия" заключили госконтракт на поставку ракет для "Искандеров"

"Конструкторское бюро машиностроения" поставит ракеты 9М723-2ФЗ Минобороны

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкОперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер"
Оперативно-тактический ракетный комплекс Искандер - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" . Архивное фото
Читать ria.ru в
КУБИНКА (Московская обл.), 13 авг - РИА Новости. Научно-производственная корпорация "Конструкторское бюро машиностроения" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" "Ростеха") поставит ракеты 9М723-2ФЗ министерству обороны РФ.
Госконтракт в ходе форума "Армия-2024" вручил начальник Главного управления вооружения Вооруженных сил РФ генерал-полковник Анатолий Гуляев генеральному директору научно-производственной корпорации Сергею Питикову.
Расчет ЗРПК Панцирь-С1 в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
"Ростех" разработал новейшую систему ПВО "Панцирь-СМД-Е"
Вчера, 00:19
Управляемыми оперативно-тактическими ракетами 9М723 оснащаются ракетные комплексы "Искандер".
Также подписаны контракты на изготовление и поставку телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов "Марлин-350", противодиверсионных катеров проекта 21980, универсального водолазного снаряжения СВУ-5-2, комплекса средств оперативной подготовки позиционных районов 15Ш100.
Кроме того, Минобороны России получат новые автоперевязочные АП-3.
Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
Минобороны 13 августа заключит контракты с предприятиями ОПК
Вчера, 00:07
 
БезопасностьРоссияАнатолий ГуляевВысокоточные комплексыРостехФорум "Армия — 2024"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала