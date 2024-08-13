https://ria.ru/20240813/rostehi-1965886609.html

На форуме "Армия" заключили госконтракт на поставку ракет для "Искандеров"

На форуме "Армия" заключили госконтракт на поставку ракет для "Искандеров" - РИА Новости, 13.08.2024

На форуме "Армия" заключили госконтракт на поставку ракет для "Искандеров"

Научно-производственная корпорация "Конструкторское бюро машиностроения" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" "Ростеха") поставит ракеты 9М723-2ФЗ... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T11:54

2024-08-13T11:54

2024-08-13T11:54

безопасность

россия

анатолий гуляев

высокоточные комплексы

ростех

форум "армия — 2024"

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КУБИНКА (Московская обл.), 13 авг - РИА Новости. Научно-производственная корпорация "Конструкторское бюро машиностроения" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" "Ростеха") поставит ракеты 9М723-2ФЗ министерству обороны РФ. Госконтракт в ходе форума "Армия-2024" вручил начальник Главного управления вооружения Вооруженных сил РФ генерал-полковник Анатолий Гуляев генеральному директору научно-производственной корпорации Сергею Питикову. Управляемыми оперативно-тактическими ракетами 9М723 оснащаются ракетные комплексы "Искандер". Также подписаны контракты на изготовление и поставку телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов "Марлин-350", противодиверсионных катеров проекта 21980, универсального водолазного снаряжения СВУ-5-2, комплекса средств оперативной подготовки позиционных районов 15Ш100. Кроме того, Минобороны России получат новые автоперевязочные АП-3.

https://ria.ru/20240812/pvo-1965573185.html

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безопасность, россия, анатолий гуляев, высокоточные комплексы, ростех, форум "армия — 2024"