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На форуме "Армия" заключили госконтракт на поставку ракет для "Искандеров"
На форуме "Армия" заключили госконтракт на поставку ракет для "Искандеров" - РИА Новости, 13.08.2024
На форуме "Армия" заключили госконтракт на поставку ракет для "Искандеров"
Научно-производственная корпорация "Конструкторское бюро машиностроения" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" "Ростеха") поставит ракеты 9М723-2ФЗ... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T11:54
2024-08-13T11:54
2024-08-13T11:54
безопасность
россия
анатолий гуляев
высокоточные комплексы
ростех
форум "армия — 2024"
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КУБИНКА (Московская обл.), 13 авг - РИА Новости. Научно-производственная корпорация "Конструкторское бюро машиностроения" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" "Ростеха") поставит ракеты 9М723-2ФЗ министерству обороны РФ. Госконтракт в ходе форума "Армия-2024" вручил начальник Главного управления вооружения Вооруженных сил РФ генерал-полковник Анатолий Гуляев генеральному директору научно-производственной корпорации Сергею Питикову. Управляемыми оперативно-тактическими ракетами 9М723 оснащаются ракетные комплексы "Искандер". Также подписаны контракты на изготовление и поставку телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов "Марлин-350", противодиверсионных катеров проекта 21980, универсального водолазного снаряжения СВУ-5-2, комплекса средств оперативной подготовки позиционных районов 15Ш100. Кроме того, Минобороны России получат новые автоперевязочные АП-3.
https://ria.ru/20240812/pvo-1965573185.html
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безопасность, россия, анатолий гуляев, высокоточные комплексы, ростех, форум "армия — 2024"
Безопасность, Россия, Анатолий Гуляев, Высокоточные комплексы, Ростех, Форум "Армия — 2024"
На форуме "Армия" заключили госконтракт на поставку ракет для "Искандеров"
"Конструкторское бюро машиностроения" поставит ракеты 9М723-2ФЗ Минобороны