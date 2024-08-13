https://ria.ru/20240813/rossiya-1966016396.html
"Терпят крах повсюду". В Германии неожиданно высказались о России
"Терпят крах повсюду". В Германии неожиданно высказались о России - РИА Новости, 13.08.2024
"Терпят крах повсюду". В Германии неожиданно высказались о России
Россия побеждает не только Украину, но и весь Североатлантический альянс, заявил бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T18:59
2024-08-13T18:59
2024-08-13T19:40
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Россия побеждает не только Украину, но и весь Североатлантический альянс, заявил бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X."Система долгов и печатания денег в США рушится. Запад катится в экономическую пустошь. Ближний Восток пылает. Россия доминирует на Украине и в НАТО. БРИКС покончит с гегемонией США и фальшивым "порядком, основанным на правилах". Марионетки США терпят крах повсюду", — написал он.По мнению бизнесмена, человечество стоит перед пропастью. Дотком также считает, что третья мировая война начинает становиться неизбежной.Президент России Владимир Путин провел в понедельник оперативное совещание с участием глав приграничных с Украиной регионов России в режиме видеоконференции. Он заявил, что Киев своими действиями в Курской области пытается улучшить переговорные позиции в будущем, но о переговорах с противником, который без разбора наносит удары по мирным людям, гражданской инфраструктуре и пытается создать угрозу для объектов ядерной энергетики, речи не идет.
https://ria.ru/20240813/vsu-1965997920.html
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в мире, россия, владимир путин, нато, megaupload, брикс, сша, украина
В мире, Россия, Владимир Путин, НАТО, Megaupload, БРИКС, США, Украина
"Терпят крах повсюду". В Германии неожиданно высказались о России
Дотком: Россия побеждает Украину и НАТО