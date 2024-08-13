Руководители российского банка получили сроки за огромные хищения
Экс-руководители Межтопэнергобанка получили сроки за хищение около 5 млрд рублей
© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Наручники . Архивное фото
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Суд признал бывших топ-менеджеров обанкротившегося Межтопэнергобанка виновными в хищении более 4,8 миллиардов рублей, сообщает Агентство по страхованию вкладов в своем Тelegram-канале.
"Замоскворецкий районный суд города Москвы 12 августа 2024 года признал бывшего заместителя председателя правления ПАО "Межтопэнергобанк" Игоря Грабового и экс-руководителя кредитного управления банка Елену Литвинову виновными в хищении средств кредитной организации на сумму свыше 4,8 млрд рублей", — пишет ведомство.
"Замоскворецкий районный суд города Москвы 12 августа 2024 года признал бывшего заместителя председателя правления ПАО "Межтопэнергобанк" Игоря Грабового и экс-руководителя кредитного управления банка Елену Литвинову виновными в хищении средств кредитной организации на сумму свыше 4,8 млрд рублей", — пишет ведомство.
Грабовой приговорен к пяти годам лишения свободы, Литвинова – к четырем годам.
Банк России отозвал лицензию у Межтопэнергобанка в 2017 году в связи с неадекватной оценкой принимаемых кредитных рисков и одноврмееенно вел кредитование компаний, не ведущих реальную хозяйственную деятельность.
Банк России отозвал лицензию у Межтопэнергобанка в 2017 году в связи с неадекватной оценкой принимаемых кредитных рисков и одноврмееенно вел кредитование компаний, не ведущих реальную хозяйственную деятельность.