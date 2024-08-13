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Руководители российского банка получили сроки за огромные хищения - РИА Новости, 13.08.2024
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09:38 13.08.2024 (обновлено: 09:40 13.08.2024)
https://ria.ru/20240813/rossiya-1965860250.html
Руководители российского банка получили сроки за огромные хищения
Руководители российского банка получили сроки за огромные хищения - РИА Новости, 13.08.2024
Руководители российского банка получили сроки за огромные хищения
Суд признал бывших топ-менеджеров обанкротившегося Межтопэнергобанка виновными в хищении более 4,8 миллиардов рублей, сообщает Агентство по страхованию вкладов... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T09:38
2024-08-13T09:40
москва
межтопэнергобанк
агентство по страхованию вкладов
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Суд признал бывших топ-менеджеров обанкротившегося Межтопэнергобанка виновными в хищении более 4,8 миллиардов рублей, сообщает Агентство по страхованию вкладов в своем Тelegram-канале."Замоскворецкий районный суд города Москвы 12 августа 2024 года признал бывшего заместителя председателя правления ПАО "Межтопэнергобанк" Игоря Грабового и экс-руководителя кредитного управления банка Елену Литвинову виновными в хищении средств кредитной организации на сумму свыше 4,8 млрд рублей", — пишет ведомство.Грабовой приговорен к пяти годам лишения свободы, Литвинова – к четырем годам.Банк России отозвал лицензию у Межтопэнергобанка в 2017 году в связи с неадекватной оценкой принимаемых кредитных рисков и одноврмееенно вел кредитование компаний, не ведущих реальную хозяйственную деятельность.
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москва, межтопэнергобанк, агентство по страхованию вкладов
Москва, Межтопэнергобанк, Агентство по страхованию вкладов
Руководители российского банка получили сроки за огромные хищения

Экс-руководители Межтопэнергобанка получили сроки за хищение около 5 млрд рублей

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Наручники . Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Суд признал бывших топ-менеджеров обанкротившегося Межтопэнергобанка виновными в хищении более 4,8 миллиардов рублей, сообщает Агентство по страхованию вкладов в своем Тelegram-канале.

"Замоскворецкий районный суд города Москвы 12 августа 2024 года признал бывшего заместителя председателя правления ПАО "Межтопэнергобанк" Игоря Грабового и экс-руководителя кредитного управления банка Елену Литвинову виновными в хищении средств кредитной организации на сумму свыше 4,8 млрд рублей", — пишет ведомство.
Грабовой приговорен к пяти годам лишения свободы, Литвинова – к четырем годам.

Банк России отозвал лицензию у Межтопэнергобанка в 2017 году в связи с неадекватной оценкой принимаемых кредитных рисков и одноврмееенно вел кредитование компаний, не ведущих реальную хозяйственную деятельность.
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МоскваМежтопэнергобанкАгентство по страхованию вкладов
 
 
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