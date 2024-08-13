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Глава генштаба ВС Ливии приехал на форум "Армия" - РИА Новости, 13.08.2024
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11:03 13.08.2024 (обновлено: 11:16 13.08.2024)
https://ria.ru/20240813/rossija-1965875556.html
Глава генштаба ВС Ливии приехал на форум "Армия"
Глава генштаба ВС Ливии приехал на форум "Армия" - РИА Новости, 13.08.2024
Глава генштаба ВС Ливии приехал на форум "Армия"
Глава генштаба вооруженных сил правительства национального единства Ливии Мухаммед аль-Хаддад находится с визитом в России на форуме "Армия-2024", передает... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T11:03
2024-08-13T11:16
в мире
ливия
триполи
сирт (муниципалитет)
фатхи башага
муаммар каддафи
халифа хафтар
оон
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КУБИНКА (Московская обл.), 13 авг - РИА Новости. Глава генштаба вооруженных сил правительства национального единства Ливии Мухаммед аль-Хаддад находится с визитом в России на форуме "Армия-2024", передает корреспондент РИА Новости. Высокопоставленный военный осмотрел выставку, от общения с журналистами он отказался. Форум "Армия-2024" проходит с 12 по 14 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот". В Ливии на сегодняшний день действуют два не признающих друг друга правительства. Первое – поддерживаемое ООН, возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой, действует в Триполи, второе – наделенное полномочиями Палаты представителей (парламента) Ливии - базируется в Сирте. Его возглавляет бывший глава МВД в составе Правительства национального согласия Фатхи Башага. В феврале 2022 года заседающий на востоке Ливии парламент проголосовал за кандидатуру Башаги на пост премьера, его поддержала и ЛНА. Однако глава ПНЕ Абдельхамид Дбейба до этого заявил, что не будет передавать власть до президентских выборов, что обернулось двоевластием в стране. В мае минувшего года Башага после неудачной попытки расположить кабмин в Триполи заявил, что правительство начнет работать в городе Сирт. После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет в стране происходило противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке Ливии, которые поддерживала ЛНА под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году в Женеве под эгидой ООН состоялся форум ливийского политического диалога, он избрал переходную исполнительную власть Ливии до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены.
https://ria.ru/20240812/mordoviya-1965803142.html
https://ria.ru/20240310/liviya-1932111005.html
ливия
триполи
сирт (муниципалитет)
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в мире, ливия, триполи, сирт (муниципалитет), фатхи башага , муаммар каддафи, халифа хафтар, оон, патриот, форум "армия — 2024"
В мире, Ливия, Триполи, Сирт (муниципалитет), Фатхи Башага , Муаммар Каддафи, Халифа Хафтар, ООН, Патриот, Форум "Армия — 2024"
Глава генштаба ВС Ливии приехал на форум "Армия"

Глава генштаба ВС Ливии аль-Хаддад находится с визитом в России на форуме "Армия

© Фото : General Staff of the Libyan ArmyГлава генштаба вооруженных сил правительства национального единства Ливии Мухаммед аль-Хаддад
Глава генштаба вооруженных сил правительства национального единства Ливии Мухаммед аль-Хаддад - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© Фото : General Staff of the Libyan Army
Глава генштаба вооруженных сил правительства национального единства Ливии Мухаммед аль-Хаддад. Архивное фото
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КУБИНКА (Московская обл.), 13 авг - РИА Новости. Глава генштаба вооруженных сил правительства национального единства Ливии Мухаммед аль-Хаддад находится с визитом в России на форуме "Армия-2024", передает корреспондент РИА Новости.
Высокопоставленный военный осмотрел выставку, от общения с журналистами он отказался.
Саранск - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
Мордовия развивает сотрудничество на форуме "Армия-2024"
Вчера, 20:16
Форум "Армия-2024" проходит с 12 по 14 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот".
В Ливии на сегодняшний день действуют два не признающих друг друга правительства. Первое – поддерживаемое ООН, возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой, действует в Триполи, второе – наделенное полномочиями Палаты представителей (парламента) Ливии - базируется в Сирте. Его возглавляет бывший глава МВД в составе Правительства национального согласия Фатхи Башага. В феврале 2022 года заседающий на востоке Ливии парламент проголосовал за кандидатуру Башаги на пост премьера, его поддержала и ЛНА. Однако глава ПНЕ Абдельхамид Дбейба до этого заявил, что не будет передавать власть до президентских выборов, что обернулось двоевластием в стране. В мае минувшего года Башага после неудачной попытки расположить кабмин в Триполи заявил, что правительство начнет работать в городе Сирт.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет в стране происходило противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке Ливии, которые поддерживала ЛНА под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году в Женеве под эгидой ООН состоялся форум ливийского политического диалога, он избрал переходную исполнительную власть Ливии до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены.
Вид на город Триполи в Ливане - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
Ливию и Россию связывают давние отношения, заявили в Триполи
10 марта, 09:04
 
В миреЛивияТриполиСирт (муниципалитет)Фатхи БашагаМуаммар КаддафиХалифа ХафтарООНПатриотФорум "Армия — 2024"
 
 
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