https://ria.ru/20240813/rossija-1965875556.html

Глава генштаба ВС Ливии приехал на форум "Армия"

Глава генштаба ВС Ливии приехал на форум "Армия" - РИА Новости, 13.08.2024

Глава генштаба ВС Ливии приехал на форум "Армия"

Глава генштаба вооруженных сил правительства национального единства Ливии Мухаммед аль-Хаддад находится с визитом в России на форуме "Армия-2024", передает... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T11:03

2024-08-13T11:03

2024-08-13T11:16

в мире

ливия

триполи

сирт (муниципалитет)

фатхи башага

муаммар каддафи

халифа хафтар

оон

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КУБИНКА (Московская обл.), 13 авг - РИА Новости. Глава генштаба вооруженных сил правительства национального единства Ливии Мухаммед аль-Хаддад находится с визитом в России на форуме "Армия-2024", передает корреспондент РИА Новости. Высокопоставленный военный осмотрел выставку, от общения с журналистами он отказался. Форум "Армия-2024" проходит с 12 по 14 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот". В Ливии на сегодняшний день действуют два не признающих друг друга правительства. Первое – поддерживаемое ООН, возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой, действует в Триполи, второе – наделенное полномочиями Палаты представителей (парламента) Ливии - базируется в Сирте. Его возглавляет бывший глава МВД в составе Правительства национального согласия Фатхи Башага. В феврале 2022 года заседающий на востоке Ливии парламент проголосовал за кандидатуру Башаги на пост премьера, его поддержала и ЛНА. Однако глава ПНЕ Абдельхамид Дбейба до этого заявил, что не будет передавать власть до президентских выборов, что обернулось двоевластием в стране. В мае минувшего года Башага после неудачной попытки расположить кабмин в Триполи заявил, что правительство начнет работать в городе Сирт. После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет в стране происходило противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке Ливии, которые поддерживала ЛНА под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году в Женеве под эгидой ООН состоялся форум ливийского политического диалога, он избрал переходную исполнительную власть Ливии до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены.

https://ria.ru/20240812/mordoviya-1965803142.html

https://ria.ru/20240310/liviya-1932111005.html

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в мире, ливия, триполи, сирт (муниципалитет), фатхи башага , муаммар каддафи, халифа хафтар, оон, патриот, форум "армия — 2024"