Глава генштаба ВС Ливии приехал на форум "Армия"
Глава генштаба ВС Ливии аль-Хаддад находится с визитом в России на форуме "Армия
© Фото : General Staff of the Libyan ArmyГлава генштаба вооруженных сил правительства национального единства Ливии Мухаммед аль-Хаддад
© Фото : General Staff of the Libyan Army
Глава генштаба вооруженных сил правительства национального единства Ливии Мухаммед аль-Хаддад. Архивное фото
КУБИНКА (Московская обл.), 13 авг - РИА Новости. Глава генштаба вооруженных сил правительства национального единства Ливии Мухаммед аль-Хаддад находится с визитом в России на форуме "Армия-2024", передает корреспондент РИА Новости.
Высокопоставленный военный осмотрел выставку, от общения с журналистами он отказался.
Форум "Армия-2024" проходит с 12 по 14 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот".
В Ливии на сегодняшний день действуют два не признающих друг друга правительства. Первое – поддерживаемое ООН, возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой, действует в Триполи, второе – наделенное полномочиями Палаты представителей (парламента) Ливии - базируется в Сирте. Его возглавляет бывший глава МВД в составе Правительства национального согласия Фатхи Башага. В феврале 2022 года заседающий на востоке Ливии парламент проголосовал за кандидатуру Башаги на пост премьера, его поддержала и ЛНА. Однако глава ПНЕ Абдельхамид Дбейба до этого заявил, что не будет передавать власть до президентских выборов, что обернулось двоевластием в стране. В мае минувшего года Башага после неудачной попытки расположить кабмин в Триполи заявил, что правительство начнет работать в городе Сирт.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет в стране происходило противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке Ливии, которые поддерживала ЛНА под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году в Женеве под эгидой ООН состоялся форум ливийского политического диалога, он избрал переходную исполнительную власть Ливии до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены.
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