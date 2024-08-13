https://ria.ru/20240813/rosatom-1965894027.html

"Росатом" с 2030 года начнет промышленный выпуск квантовых компьютеров

"Росатом" с 2030 года начнет промышленный выпуск квантовых компьютеров - РИА Новости, 13.08.2024

"Росатом" с 2030 года начнет промышленный выпуск квантовых компьютеров

Госкорпорация "Росатом" планирует с 2030 года начать производство квантовых вычислителей в России в промышленных масштабах, сообщила в интервью РИА Новости... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T12:33

2024-08-13T12:33

2024-08-13T12:44

технологии

россия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" планирует с 2030 года начать производство квантовых вычислителей в России в промышленных масштабах, сообщила в интервью РИА Новости директор по цифровизации "Росатома" Екатерина Солнцева. "На горизонте до 2030 года "Росатом" намерен обеспечить создание конкурентоспособной квантовой индустрии в России. Одним из важнейших ее элементов станет наличие суверенных квантовых вычислительных технологий", - сказала Солнцева. "Мы рассчитываем, что сможем перейти к промышленному производству квантовых компьютеров: к 2030 году планируем разработать технологию, которая в дальнейшем позволит приступить к выпуску квантовых вычислителей в индустриальных масштабах. Также будут проработаны квантовые алгоритмы и возможность их применения в практических задачах не только атомной отрасли, но и в других отраслях", - добавила она. Российская атомная отрасль одной первых в России приступила к освоению технологии квантовых вычислений на практике. "Мы запустили в отрасли программу внедрения квантовых вычислений, в том числе квантовых алгоритмов. В 2024-2025 годах предполагается их апробация на модельных задачах. В качестве первого результата мы ожидаем, что будет сформировано 5-10 проектов по внедрению продуктов и сервисов квантовых вычислений для решения модельных задач в атомной отрасли", - отметила Солнцева. По ее словам, "Росатом" планирует с 2026 года постепенный переход от решения модельных задач к задачам практическим. "И ожидаем, что после 2030 года сможем уже представить эффекты от применения квантовых вычислений в решении производственных задач в атомной отрасли", - добавила она. Сейчас в повестке определение спектра конкретных промышленных задач, которые в приоритетном порядке будут решаться с помощью квантовых процессоров, сказала Солнцева. "Речь идет о приоритизации и создании стека проектов, которые будут переходить в практическую плоскость до 2030 года. Сейчас мы можем говорить о промежуточных результатах решения модельных задач – "упрощенных" практических задач отрасли, помогающих понять, где, как, с какими эффектами и потенциалом наиболее перспективно применять технологию квантовых вычислений", - уточнила она. "Мировая конкуренция в промышленности сосредоточена вокруг трех составляющих: качества продукции, сроков ее вывода на рынок и стоимости создания продукта от конструирования до входа в производство и доведения до потребителя. Чтобы создавать наилучшие продукты за наименьшие деньги и время, необходимо применение математического (имитационного) моделирования объектов и процессов, их оптимизация. И это именно та область, где в первую очередь будут применены квантовые компьютеры", - отметила Солнцева. "Поэтому мы рассчитываем, что квантовые вычисления дадут российской атомной отрасли дополнительные конкурентные преимущества на мировом рынке", - подчеркнула она. В целом внедрение квантовых технологий принесет "Росатому" ряд важных результатов, рассказала Солнцева. "Первое - это появление собственных центров компетенций для тиражирования опыта использования квантовых вычислений. Второе - это ранний доступ к продуктам и сервисам, использующим квантовые вычисления, квантово-вдохновленные и постквантовые алгоритмы и приложения, с возможностью их тестирования и оценки эффектов внедрения. И третье - это переход на новый уровень эффективности экономических и производственных показателей", - пояснила она.

https://ria.ru/20240809/solntseva-1964755594.html

https://ria.ru/20240808/rosatom-1964813823.html

https://ria.ru/20240731/subianto-1963189001.html

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Артем Смирнов

технологии, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"