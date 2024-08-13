https://ria.ru/20240813/rkhbz-1965971254.html

РХБЗ: ВСУ применили под Курском боеприпасы, характерные для США

РХБЗ: ВСУ применили под Курском боеприпасы, характерные для США - РИА Новости, 13.08.2024

РХБЗ: ВСУ применили под Курском боеприпасы, характерные для США

Боеприпасы, которыми ВСУ обстреляли бригаду "Россетей" в Курской области, характерны для вооружения США и Германии, заявил начальник войск радиационной,... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T16:30

2024-08-13T16:30

2024-08-13T17:24

курская область

россети

войска рхбз

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игорь кириллов

владимир путин

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Боеприпасы, которыми ВСУ обстреляли бригаду "Россетей" в Курской области, характерны для вооружения США и Германии, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов в эфире телеканала "Звезда".Бригада "Россетей" попала под обстрел в Беловском районе Курской области, об этом накануне доложил врио губернатора региона Алексей Смирнов президенту России Владимиру Путину."На сегодняшний момент могу сказать, что боеприпасы были в дымовом снаряжении. Дымовое снаряжение по компонентному снаряжению характерно для боеприпасов США и Германии. Основу составляет гексахлорэтан и оксид цинка", - сказал Кириллов."Мы взяли пробы. Совместно с Минздравом проработали вопросы забора проб в полном соответствии с требованиями Организации по запрещению химического оружия, чтобы можно было претензии высказать. Все пробы в установленном порядке переданы в 27-й научный центр войск радиационной, химической и биологической защиты", - добавил генерал.Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 13 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 2 030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер. Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.

https://ria.ru/20240813/ukraina-1965816448.html

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курская область

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курская область, россети, войска рхбз, вооруженные силы украины, германия, сша, игорь кириллов, владимир путин, алексей смирнов (политик) , безопасность