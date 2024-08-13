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Риттер заявил, что агенты ФБР признались в многолетней слежке за ним - РИА Новости, 13.08.2024
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00:00 13.08.2024 (обновлено: 00:28 13.08.2024)
https://ria.ru/20240813/ritter-1965821090.html
Риттер заявил, что агенты ФБР признались в многолетней слежке за ним
Риттер заявил, что агенты ФБР признались в многолетней слежке за ним - РИА Новости, 13.08.2024
Риттер заявил, что агенты ФБР признались в многолетней слежке за ним
Федеральное бюро расследований (ФБР) призналось, что годами следило за экс-разведчиком США Скоттом Риттером, в чьем доме на прошлой неделе спецагенты провели... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T00:00
2024-08-13T00:28
в мире
сша
нью-джерси
вашингтон (штат)
скотт риттер
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ВАШИНГТОН, 13 авг - РИА Новости. Федеральное бюро расследований (ФБР) призналось, что годами следило за экс-разведчиком США Скоттом Риттером, в чьем доме на прошлой неделе спецагенты провели обыск. Об это в понедельник заявил сам Риттер в подкасте Judging Freedom, автором и ведущим которого является бывший судья верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано. "Мы следили за тобой годами", - процитировал Риттер слова представителя ФБР в ходе прошедшего в его доме обыска. По словам экс-разведчика, преследование в отношение него объясняется тем, что с точки зрения американских спецслужб запрещено взаимодействие с российскими медиа, встречи с российским послом в Вашингтоне и публикация статей с критикой политики США в отношении России. В прошлую среду в доме у Риттера в штате Нью-Йорк прошли обыски. ФБР объяснило РИА Новости проведение следственных действий неким "федеральным расследованием", а сам экс-разведчик отмечал, что агенты спецслужбы провели обыск в связи с "опасениями" американских властей по поводу нарушения им закона об иноагентах. Позднее он отмечал, что обыск в его доме, по всей видимости, прошел из-за сотрудничества с российскими СМИ Sputnik и RT, а сам визит силовиков он назвал "актом запугивания".
https://ria.ru/20240809/ritter-1965079903.html
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в мире, сша, нью-джерси, вашингтон (штат), скотт риттер, фбр
В мире, США, Нью-Джерси, Вашингтон (штат), Скотт Риттер, ФБР
Риттер заявил, что агенты ФБР признались в многолетней слежке за ним

Экс-разведчик Риттер заявил, что ФБР призналось в многолетней слежке за ним

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСкотт Риттер
Скотт Риттер - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Скотт Риттер. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 авг - РИА Новости. Федеральное бюро расследований (ФБР) призналось, что годами следило за экс-разведчиком США Скоттом Риттером, в чьем доме на прошлой неделе спецагенты провели обыск. Об это в понедельник заявил сам Риттер в подкасте Judging Freedom, автором и ведущим которого является бывший судья верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано.
"Мы следили за тобой годами", - процитировал Риттер слова представителя ФБР в ходе прошедшего в его доме обыска.
Бывший разведчик морской пехоты США, военный эксперт Скотт Риттер - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
Риттер заявил, что обыски и изъятие паспорта связаны одним расследованием
9 августа, 01:44
По словам экс-разведчика, преследование в отношение него объясняется тем, что с точки зрения американских спецслужб запрещено взаимодействие с российскими медиа, встречи с российским послом в Вашингтоне и публикация статей с критикой политики США в отношении России.
В прошлую среду в доме у Риттера в штате Нью-Йорк прошли обыски. ФБР объяснило РИА Новости проведение следственных действий неким "федеральным расследованием", а сам экс-разведчик отмечал, что агенты спецслужбы провели обыск в связи с "опасениями" американских властей по поводу нарушения им закона об иноагентах. Позднее он отмечал, что обыск в его доме, по всей видимости, прошел из-за сотрудничества с российскими СМИ Sputnik и RT, а сам визит силовиков он назвал "актом запугивания".
Экс-разведчик США Скотт Риттер сообщил, что агенты ФБР провели обыск у него дома - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Экс-разведчик Риттер назвал причину обыска в его доме
8 августа, 09:16
 
В миреСШАНью-ДжерсиВашингтон (штат)Скотт РиттерФБР
 
 
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