https://ria.ru/20240813/ritter-1965821090.html

Риттер заявил, что агенты ФБР признались в многолетней слежке за ним

Риттер заявил, что агенты ФБР признались в многолетней слежке за ним - РИА Новости, 13.08.2024

Риттер заявил, что агенты ФБР признались в многолетней слежке за ним

Федеральное бюро расследований (ФБР) призналось, что годами следило за экс-разведчиком США Скоттом Риттером, в чьем доме на прошлой неделе спецагенты провели... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T00:00

2024-08-13T00:00

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ВАШИНГТОН, 13 авг - РИА Новости. Федеральное бюро расследований (ФБР) призналось, что годами следило за экс-разведчиком США Скоттом Риттером, в чьем доме на прошлой неделе спецагенты провели обыск. Об это в понедельник заявил сам Риттер в подкасте Judging Freedom, автором и ведущим которого является бывший судья верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано. "Мы следили за тобой годами", - процитировал Риттер слова представителя ФБР в ходе прошедшего в его доме обыска. По словам экс-разведчика, преследование в отношение него объясняется тем, что с точки зрения американских спецслужб запрещено взаимодействие с российскими медиа, встречи с российским послом в Вашингтоне и публикация статей с критикой политики США в отношении России. В прошлую среду в доме у Риттера в штате Нью-Йорк прошли обыски. ФБР объяснило РИА Новости проведение следственных действий неким "федеральным расследованием", а сам экс-разведчик отмечал, что агенты спецслужбы провели обыск в связи с "опасениями" американских властей по поводу нарушения им закона об иноагентах. Позднее он отмечал, что обыск в его доме, по всей видимости, прошел из-за сотрудничества с российскими СМИ Sputnik и RT, а сам визит силовиков он назвал "актом запугивания".

https://ria.ru/20240809/ritter-1965079903.html

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в мире, сша, нью-джерси, вашингтон (штат), скотт риттер, фбр