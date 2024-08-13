https://ria.ru/20240813/rezerv-1965976781.html

В Курскую область перебросят резерв для стабильного электроснабжения

В Курскую область перебросят резерв для стабильного электроснабжения - РИА Новости, 13.08.2024

В Курскую область перебросят резерв для стабильного электроснабжения

В Курскую область будет переброшен подвижной аварийный резерв для обеспечения стабильного электроснабжения жителей региона, сообщил врио губернатора Алексей... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T16:54

2024-08-13T16:54

2024-08-13T17:33

курская область

алексей смирнов (политик)

общество

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

сергей цивилев

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. В Курскую область будет переброшен подвижной аварийный резерв для обеспечения стабильного электроснабжения жителей региона, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале.Он сообщил, что встретился с главой Минэнерго РФ Сергеем Цивилёвым, обсуждалась энергетическая безопасность региона."Сергей Евгеньевич подтвердил, что в наш регион будет переброшен подвижной аварийный резерв. Это позволит значительно ускорить устранение непредвиденных аварийных ситуаций, обеспечить стабильное электроснабжение потребителей и объектов критической инфраструктуры". - написал Смирнов.Он подчеркнул, что в приграничных районах энергетики продолжают работать в сложной обстановке, с повышенным риском. "Важно, чтобы электроснабжение населённых пунктов, нарушенное огневым воздействием со стороны ВСУ, было восстановлено в кратчайшие сроки. Сразу после того, как ситуация становится безопасной, бригады выезжают для работы", - отметил Смирнов.

https://ria.ru/20240813/ukraina-1965816448.html

курская область

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курская область, алексей смирнов (политик) , общество, министерство энергетики рф (минэнерго россии), сергей цивилев