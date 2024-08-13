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В Курскую область перебросят резерв для стабильного электроснабжения - РИА Новости, 13.08.2024
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16:54 13.08.2024 (обновлено: 17:33 13.08.2024)
https://ria.ru/20240813/rezerv-1965976781.html
В Курскую область перебросят резерв для стабильного электроснабжения
В Курскую область перебросят резерв для стабильного электроснабжения - РИА Новости, 13.08.2024
В Курскую область перебросят резерв для стабильного электроснабжения
В Курскую область будет переброшен подвижной аварийный резерв для обеспечения стабильного электроснабжения жителей региона, сообщил врио губернатора Алексей... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T16:54
2024-08-13T17:33
курская область
алексей смирнов (политик)
общество
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
сергей цивилев
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. В Курскую область будет переброшен подвижной аварийный резерв для обеспечения стабильного электроснабжения жителей региона, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале.Он сообщил, что встретился с главой Минэнерго РФ Сергеем Цивилёвым, обсуждалась энергетическая безопасность региона."Сергей Евгеньевич подтвердил, что в наш регион будет переброшен подвижной аварийный резерв. Это позволит значительно ускорить устранение непредвиденных аварийных ситуаций, обеспечить стабильное электроснабжение потребителей и объектов критической инфраструктуры". - написал Смирнов.Он подчеркнул, что в приграничных районах энергетики продолжают работать в сложной обстановке, с повышенным риском. "Важно, чтобы электроснабжение населённых пунктов, нарушенное огневым воздействием со стороны ВСУ, было восстановлено в кратчайшие сроки. Сразу после того, как ситуация становится безопасной, бригады выезжают для работы", - отметил Смирнов.
https://ria.ru/20240813/ukraina-1965816448.html
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курская область, алексей смирнов (политик) , общество, министерство энергетики рф (минэнерго россии), сергей цивилев
Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Общество, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Сергей Цивилев
В Курскую область перебросят резерв для стабильного электроснабжения

Смирнов: в Курскую область перебросят аварийный резерв для электроснабжения

© Фото : Алексей Смирнов/TelegramВрио губернатора Курской области Алексей Смирнов и Министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилёв во время встречи. 13 августа 2024
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов и Министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилёв во время встречи. 13 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© Фото : Алексей Смирнов/Telegram
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов и Министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилёв во время встречи. 13 августа 2024
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. В Курскую область будет переброшен подвижной аварийный резерв для обеспечения стабильного электроснабжения жителей региона, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале.
Он сообщил, что встретился с главой Минэнерго РФ Сергеем Цивилёвым, обсуждалась энергетическая безопасность региона.
"Сергей Евгеньевич подтвердил, что в наш регион будет переброшен подвижной аварийный резерв. Это позволит значительно ускорить устранение непредвиденных аварийных ситуаций, обеспечить стабильное электроснабжение потребителей и объектов критической инфраструктуры". - написал Смирнов.
Он подчеркнул, что в приграничных районах энергетики продолжают работать в сложной обстановке, с повышенным риском. "Важно, чтобы электроснабжение населённых пунктов, нарушенное огневым воздействием со стороны ВСУ, было восстановлено в кратчайшие сроки. Сразу после того, как ситуация становится безопасной, бригады выезжают для работы", - отметил Смирнов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
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