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Еще четыре региона подключились к медплатформе Москвы с ИИ - РИА Новости, 13.08.2024
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09:02 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/region-1965850165.html
Еще четыре региона подключились к медплатформе Москвы с ИИ
Еще четыре региона подключились к медплатформе Москвы с ИИ - РИА Новости, 13.08.2024
Еще четыре региона подключились к медплатформе Москвы с ИИ
Еще четыре региона России подключились к московской медплатформе с искусственным интеллектом, сейчас сервис позволяет врачам из шести регионов интерпретировать... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T09:02
2024-08-13T09:02
общество
технологии
россия
москва
московская область (подмосковье)
анастасия ракова
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МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Еще четыре региона России подключились к московской медплатформе с искусственным интеллектом, сейчас сервис позволяет врачам из шести регионов интерпретировать компьютерные томограммы, рентгенограммы и другие методы исследований, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "В начале 2024 года мы приняли решение делиться технологиями компьютерного зрения и открыли врачам из регионов России доступ к московской платформе с сервисами искусственного интеллекта для быстрой интерпретации компьютерных томограмм, рентгенограмм, флюорограмм и маммограмм. Медицинские учреждения Воронежской и Московской областей уже несколько месяцев используют умные алгоритмы. Сейчас к ним присоединились еще и Калининградская, Липецкая и Челябинская области, а также Ямало-Ненецкий автономный округ. Таким образом, уже 6 регионов страны завершили подключение к столичной платформе", – отметила заммэра. Ракова добавила, что портал с искусственным интеллектом проанализировал свыше 160 тысяч исследований из этих регионов. На платформе "МосМедИИ" сейчас доступны 17 сервисов искусственного интеллекта. Они помогают врачам находить признаки остеопороза, рака молочной железы, пневмонии и других заболеваний.
https://ria.ru/20240214/minzdrav-1927382425.html
россия
москва
московская область (подмосковье)
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общество, технологии, россия, москва, московская область (подмосковье), анастасия ракова
Общество, Технологии, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Анастасия Ракова
Еще четыре региона подключились к медплатформе Москвы с ИИ

Заммэра Ракова: еще четыре региона подключились к медплатформе с ИИ

© iStock.com / dusanpetkovicМужчина с ноутбуком
Мужчина с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© iStock.com / dusanpetkovic
Мужчина с ноутбуком. Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Еще четыре региона России подключились к московской медплатформе с искусственным интеллектом, сейчас сервис позволяет врачам из шести регионов интерпретировать компьютерные томограммы, рентгенограммы и другие методы исследований, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«
"В начале 2024 года мы приняли решение делиться технологиями компьютерного зрения и открыли врачам из регионов России доступ к московской платформе с сервисами искусственного интеллекта для быстрой интерпретации компьютерных томограмм, рентгенограмм, флюорограмм и маммограмм. Медицинские учреждения Воронежской и Московской областей уже несколько месяцев используют умные алгоритмы. Сейчас к ним присоединились еще и Калининградская, Липецкая и Челябинская области, а также Ямало-Ненецкий автономный округ. Таким образом, уже 6 регионов страны завершили подключение к столичной платформе", – отметила заммэра.
Ракова добавила, что портал с искусственным интеллектом проанализировал свыше 160 тысяч исследований из этих регионов. На платформе "МосМедИИ" сейчас доступны 17 сервисов искусственного интеллекта. Они помогают врачам находить признаки остеопороза, рака молочной железы, пневмонии и других заболеваний.
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ОбществоТехнологииРоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)Анастасия Ракова
 
 
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