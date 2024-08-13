Еще четыре региона подключились к медплатформе Москвы с ИИ
Заммэра Ракова: еще четыре региона подключились к медплатформе с ИИ
© iStock.com / dusanpetkovicМужчина с ноутбуком
© iStock.com / dusanpetkovic
Мужчина с ноутбуком. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Еще четыре региона России подключились к московской медплатформе с искусственным интеллектом, сейчас сервис позволяет врачам из шести регионов интерпретировать компьютерные томограммы, рентгенограммы и другие методы исследований, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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"В начале 2024 года мы приняли решение делиться технологиями компьютерного зрения и открыли врачам из регионов России доступ к московской платформе с сервисами искусственного интеллекта для быстрой интерпретации компьютерных томограмм, рентгенограмм, флюорограмм и маммограмм. Медицинские учреждения Воронежской и Московской областей уже несколько месяцев используют умные алгоритмы. Сейчас к ним присоединились еще и Калининградская, Липецкая и Челябинская области, а также Ямало-Ненецкий автономный округ. Таким образом, уже 6 регионов страны завершили подключение к столичной платформе", – отметила заммэра.
Ракова добавила, что портал с искусственным интеллектом проанализировал свыше 160 тысяч исследований из этих регионов. На платформе "МосМедИИ" сейчас доступны 17 сервисов искусственного интеллекта. Они помогают врачам находить признаки остеопороза, рака молочной железы, пневмонии и других заболеваний.
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