https://ria.ru/20240813/rakety-1965942635.html

Тайвань может получить ракеты HIMARS до конца года, пишут СМИ

Тайвань может получить ракеты HIMARS до конца года, пишут СМИ - РИА Новости, 13.08.2024

Тайвань может получить ракеты HIMARS до конца года, пишут СМИ

Первые поставки ракетных систем HIMARS США на Тайвань могут быть осуществлены до конца года, пишет газета Taipei Times. РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T15:50

2024-08-13T15:50

2024-08-13T15:56

в мире

китай

тайвань

сша

нэнси пелоси

рсзо himars

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ПЕКИН, 13 авг - РИА Новости. Первые поставки ракетных систем HIMARS США на Тайвань могут быть осуществлены до конца года, пишет газета Taipei Times. "Двадцать девять комплектов M142 High Mobility Artillery Rocket Systems (HIMARS), которые военные закупили у США в 2020 и 2022 годах, должны быть поставлены разными партиями в период с конца этого года по 2026 год", - говорится в сообщении. Как отмечает издание, всего остров закупил у США две партии HIMARS. Первая партия из 11 установок должна быть поставлена в период с конца этого года по 2025 год, а остальные 18 установок будут поставлены до конца 2026 года. Вторая партия также будет включать в себя 84 ракеты MGM-140 ATACMS. Ранее глава администрации острова Лай Циндэ заявил, что Тайвань продолжит самостоятельно усиливать обороноспособность, а также закупать вооружение у иностранных государств. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявлял, что закупка оружия тайваньской администрацией не остановит историческую тенденцию неизбежного воссоединения Китая. Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости Тайваня соблюдают в том числе и США, несмотря на то, что они поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах и поставляют острову оружие. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20240812/tayvan-1965587449.html

https://ria.ru/20240313/tayvan-1932617342.html

https://ria.ru/20240810/tajvan-1965332536.html

китай

тайвань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

в мире, китай, тайвань, сша, нэнси пелоси, рсзо himars