https://ria.ru/20240813/rada-1965975483.html

В Раде призвали ввести призывной возраст от 20 до 50 лет

В Раде призвали ввести призывной возраст от 20 до 50 лет - РИА Новости, 13.08.2024

В Раде призвали ввести призывной возраст от 20 до 50 лет

Призывной возраст на Украине должен находиться в рамках от 20 до 50 лет, заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T16:49

2024-08-13T16:49

2024-08-13T16:49

в мире

украина

вооруженные силы украины

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Призывной возраст на Украине должен находиться в рамках от 20 до 50 лет, заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко на фоне потерь в ВСУ и нехватки мобилизационного резерва в стране. Издание "Украинская Правда" опубликовало интервью с Костенко, в котором депутат признал проблемы с мобилизацией на Украине и охарактеризовал нынешних призывников ВСУ как достаточно возрастных. Владимир Зеленский еще в апреле подписал закон о снижении возраста мобилизации на Украине с 27 до 25 лет. Верхняя граница возраста мобилизованных, по данным минобороны Украины, 60 лет. "У нас должен быть призывной возраст от 20 лет до 50", - приводит издание слова Костенко. Он признал перегибы со стороны украинских военкоматов. По его словам, сотрудники территориальных центров комплектования гонятся за цифрами, ловят наркоманов и людей с проблемами со здоровьем, которые потом надолго оседают в учебных частях, будучи ненужными командирам. "Они сидят в этих учебных центрах, получают заработную плату, а уволить их нельзя. Этот вопрос проблемный, что, в погоне за показателями, набирают некачественный личный состав. А потом у нас как будто армия увеличивается, а качества личного состава нет", - заявил Костенко украинским журналистам. Ранее издание Wall Street Journal сообщало, что Украина испытывает нехватку людей в армии, а призвать новых становится всё труднее, поскольку желающих идти на фронт мужчин почти не осталось. Депутат Верховной рады от партии "Голос" Роман Лозинский 18 июня заявил о необходимости нового снижения мобилизационного возраста на Украине. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что администрация США заставит руководство Украины снизить мобилизационный возраст до 18 лет. Украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Позднее появились сообщения об украинских автомобилистах, защищающих свои машины от поджога, они прикрепляют наклейки с надписью "Не ТЦК" (территориальный центр комплектования - так на Украине называют военкоматы). В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в электронном кабинете призывника. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой вручения повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20240812/ukraina-1965774011.html

https://ria.ru/20240810/prilozhenie-1965443104.html

https://ria.ru/20240810/ukraina-1965337959.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, вооруженные силы украины, верховная рада украины