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В Раде призвали ввести призывной возраст от 20 до 50 лет - РИА Новости, 13.08.2024
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16:49 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/rada-1965975483.html
В Раде призвали ввести призывной возраст от 20 до 50 лет
В Раде призвали ввести призывной возраст от 20 до 50 лет - РИА Новости, 13.08.2024
В Раде призвали ввести призывной возраст от 20 до 50 лет
Призывной возраст на Украине должен находиться в рамках от 20 до 50 лет, заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T16:49
2024-08-13T16:49
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Призывной возраст на Украине должен находиться в рамках от 20 до 50 лет, заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко на фоне потерь в ВСУ и нехватки мобилизационного резерва в стране. Издание "Украинская Правда" опубликовало интервью с Костенко, в котором депутат признал проблемы с мобилизацией на Украине и охарактеризовал нынешних призывников ВСУ как достаточно возрастных. Владимир Зеленский еще в апреле подписал закон о снижении возраста мобилизации на Украине с 27 до 25 лет. Верхняя граница возраста мобилизованных, по данным минобороны Украины, 60 лет. "У нас должен быть призывной возраст от 20 лет до 50", - приводит издание слова Костенко. Он признал перегибы со стороны украинских военкоматов. По его словам, сотрудники территориальных центров комплектования гонятся за цифрами, ловят наркоманов и людей с проблемами со здоровьем, которые потом надолго оседают в учебных частях, будучи ненужными командирам. "Они сидят в этих учебных центрах, получают заработную плату, а уволить их нельзя. Этот вопрос проблемный, что, в погоне за показателями, набирают некачественный личный состав. А потом у нас как будто армия увеличивается, а качества личного состава нет", - заявил Костенко украинским журналистам. Ранее издание Wall Street Journal сообщало, что Украина испытывает нехватку людей в армии, а призвать новых становится всё труднее, поскольку желающих идти на фронт мужчин почти не осталось. Депутат Верховной рады от партии "Голос" Роман Лозинский 18 июня заявил о необходимости нового снижения мобилизационного возраста на Украине. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что администрация США заставит руководство Украины снизить мобилизационный возраст до 18 лет. Украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Позднее появились сообщения об украинских автомобилистах, защищающих свои машины от поджога, они прикрепляют наклейки с надписью "Не ТЦК" (территориальный центр комплектования - так на Украине называют военкоматы). В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в электронном кабинете призывника. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой вручения повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20240812/ukraina-1965774011.html
https://ria.ru/20240810/prilozhenie-1965443104.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
В Раде призвали ввести призывной возраст от 20 до 50 лет

Депутат Рады Костенко: призывной возраст на Украине должен быть от 20 до 50 лет

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Призывной возраст на Украине должен находиться в рамках от 20 до 50 лет, заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко на фоне потерь в ВСУ и нехватки мобилизационного резерва в стране.
Издание "Украинская Правда" опубликовало интервью с Костенко, в котором депутат признал проблемы с мобилизацией на Украине и охарактеризовал нынешних призывников ВСУ как достаточно возрастных. Владимир Зеленский еще в апреле подписал закон о снижении возраста мобилизации на Украине с 27 до 25 лет. Верхняя граница возраста мобилизованных, по данным минобороны Украины, 60 лет.
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"У нас должен быть призывной возраст от 20 лет до 50", - приводит издание слова Костенко.
Он признал перегибы со стороны украинских военкоматов. По его словам, сотрудники территориальных центров комплектования гонятся за цифрами, ловят наркоманов и людей с проблемами со здоровьем, которые потом надолго оседают в учебных частях, будучи ненужными командирам.
"Они сидят в этих учебных центрах, получают заработную плату, а уволить их нельзя. Этот вопрос проблемный, что, в погоне за показателями, набирают некачественный личный состав. А потом у нас как будто армия увеличивается, а качества личного состава нет", - заявил Костенко украинским журналистам.
Ранее издание Wall Street Journal сообщало, что Украина испытывает нехватку людей в армии, а призвать новых становится всё труднее, поскольку желающих идти на фронт мужчин почти не осталось.
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Депутат Верховной рады от партии "Голос" Роман Лозинский 18 июня заявил о необходимости нового снижения мобилизационного возраста на Украине. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что администрация США заставит руководство Украины снизить мобилизационный возраст до 18 лет.
Украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Позднее появились сообщения об украинских автомобилистах, защищающих свои машины от поджога, они прикрепляют наклейки с надписью "Не ТЦК" (территориальный центр комплектования - так на Украине называют военкоматы). В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в электронном кабинете призывника. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой вручения повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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