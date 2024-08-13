https://ria.ru/20240813/pvo-1965995874.html

ПВО сбила два беспилотника ВСУ над Белгородской областью

ПВО сбила два беспилотника ВСУ над Белгородской областью - РИА Новости, 13.08.2024

ПВО сбила два беспилотника ВСУ над Белгородской областью

Российская ПВО во вторник уничтожила еще два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T17:43

2024-08-13T17:43

2024-08-13T17:47

белгородская область

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Российская ПВО во вторник уничтожила еще два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщило министерство обороны РФ."Тринадцатого августа около 15.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

россия

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2024

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белгородская область, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)